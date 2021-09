El emotivo pedido de Claudia Lapacó a Cris Morena: "Por mis nietas"

Claudia Lapacó pasó por Los Mammones y develó el insólito motivo por el que le pidió a Cris Morena estar en Casi Ángeles.

Claudia Lapacó reveló en Los Mammones el motivo por el que le pidió a Cris Morena trabajo en Casi Ángeles. A pesar de tener una enorme trayectoria como actriz, Lapacó no dudó en llamar a la productora para saber si tenían un lugar para ella, aunque estaba acostumbrada a protagonizar dramas y policiales no enfocados a chicos, como siempre fueron las ficciones de Cris Morena.

Invitada a Los Mammones (América TV), Claudia Lapacó repasó vida personal, su carrera y algunos de los trabajos más reconocidos tanto en el teatro como en la televisión. Entre estos últimos, Jey Mammón le recordó su labor en las tiras infanto-juveniles de Cris Morena, como Floricienta y Casi Ángeles. Esto le dio a la actriz el pie para revelar una perlita sobre cómo llegó a trabajar con la reconocida productora.

"Primero me llamaron para hacer 14 capítulos de Floricienta y yo fui encantada. Te imaginas, mis nietas cuando lo vieron, ah, fascinadas. Querían venir, yo las llevaba, se sacaban fotos y todo perfecto", comenzó relatando Claudia Lapacó. Sin embargo, la actriz develó cómo fue que también llegó a Casi Ángeles: "Pero después, al año siguiente, hacen ese otro programa, Casi Ángeles, y mis nietas empezaron ‘vos tenés que ir’. Entonces yo llamé al productor y le pregunté si no tenía un bolo para mí".

Evidentemente sorprendidos por el pedido de la reconocida artista, desde la producción de Cris Morena no solo le dieron a Lapacó lo que pedía sino que también la invitaron a ser parte de varios capítulos. "Le dije eso, un solo bolo, por mis nietas. Me dejaron en varios capítulos muy lindos, yo fui muy feliz de hacerlos, pero por los chicos", recordó la actriz. En ese sentido, la actriz también reconoció que en ambas tiras "siempre fueron muy amorosos" con ella. "Es una enseñanza porque capaz la otra persona no sabe que querías hacerlo", cerró Jey Mammón, destacando la humildad de Claudia Lapacó.

La divertida anécdota de Lapacó que hizo estallar de risa a Jey Mammón

"¿Es cierto que una vez fuiste con una amiga a un hotel y llamaron al conserje para decirle que no andaba el microondas pero no era un microondas? ¿Qué era?", comenzó preguntando el conductor a Lapacó, que ante la sola mención de la anécdota se tentó y aseguró que le daba un poco de vergüenza contarlo. De gira con La nona musical, la actriz estaba en la habitación con Valeria Vanini: "Éramos dos inocentes que ignorábamos todo con respecto a los aparatos".

"Yo creo que me había ido a un reportaje y, cuando vuelvo, Valeria me dice: 'Sabés Claudia, yo preparé el café y todo pero no se prender el microondas'. Y ahí le digo, yo tampoco sé. Le preguntamos a los muchachos", continuó Lapacó, refiriéndose a Hugo Arana y Luis Luque. Con un Mammón completamente estallado de risa, la actriz contó el final de la anécdota: "Nos dijeron: 'Van a tener que llamar a alguien del hotel'. Nos hicieron pasar una vergüenza terrible porque eso era... ¡la caja fuerte! Hasta le habíamos metido dos tazas adentro"