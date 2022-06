El duro momento de salud de Isabel Macedo, a días del nacimiento de su bebé: "Aterrada"

Isabel Macedo habló sobre el problema de salud que atraviesa, a pocos días del nacimiento de su segunda bebé.

Isabel Macedo reveló el difícil momento que está pasando con su bebé recién nacida, Julia, la segunda que concibió con el político Juan Martín Urtubey. Ya pasaron 20 días del nacimiento de la niña y aunque la actriz ya no es una madre primeriza cada experiencia con la maternidad es diferente.

La exestrella de Floricienta comparte varios detalles de su día a día con sus seguidores de sus redes sociales. Esta vez, mostró un video de sí misma amamantando a la pequeña y reveló el gran problema que está afrontando actualmente.

"Ustedes me ven así, toda derecha, qué buena postura para darle. Me dura un segundo porque sino estoy tirada para adelante, con el cuello para el costado", relató la actriz en el video, en el que se la puede ver amamantando a la bebé. "Tengo un dolor en la espalda, en el cuello... Se ve que me pongo mal", sumó.

Aunque Macedo intenta mantener su columna derecha, a las pocas horas siente cómo su postura empeora. "Yo trato de ponerme bien, toda así derechita, pero después me gana el día y empiezo a quedar ahí tirada, puesta de cualquier manera", detalló.

Por otro lado, la actriz también contó que está enferma y que teme contagiar a su bebé. "Me resfrié otra vez, ¿pueden creerlo? Yo no. Ya tengo doce mil vacunas, tres de Covid, una antigripal... Yo, aterrada por ella, le daba así con barbijo por miedo para no tirarle ningún bicho en la cara. Ya no tengo más fiebre, ya no tengo más nada", cerró.

Las dificultades que Isabel Macedo enfrentó en el parto de su segunda hija

Macedo está viviendo actualmente en Salta junto a su marido, su primera hija Belita y la bebé recién nacida, a quien dio a luz a sus 46 años con muchos dolores de por medio. A pesar de que le dijo a los médicos que estaba muy cansada y adolorida, la enviaron de vuelta a su casa sin explicación. “No entiendo, me parece rarísimo que te hagan irte tan rápido de ahí", se quejó la actriz.

“Mira que yo tengo actitud, si hay algo que me sobra es la actitud, vamos para adelante, todo. Pero no me puedo mover, me siento medio mal, me duele todo. Tardo una hora para levantarme de la cama, tardo una hora para todo, pero igual estoy haciendo bastante reposo”, finalizó Macedo. Afortunadamente, días después comenzó a sentirse mucho mejor.