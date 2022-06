El duro calvario que atraviesa Cinthia Fernández: "Le tienen que extirpar"

Cinthia Fernández reveló que está atravesando un duro momento por la salud de su hija, quien será sometida a una operación.

Cinthia Fernández está atravesando un duro momento personal: protagoniza un enorme escándalo mediático con la madre de su expareja, Matías Defederico, y ahora se enteró que una de sus hijas será sometida a una intervención quirúrgica.

La mediática conversó con Mañanísima (Ciudad Magazine) sobre el fuerte enfrentamiento que tiene con su exsuegra, quien la acusó de ser una mala madre y de no dejarle ver a sus nietas. En este sentido, Cinthia señaló que está pasando por un gran estrés porque además tienen que operar a una de sus hijas.

En este contexto, Fernández conversó con "Pampito", uno de los panelistas del programa, quien le preguntó por la salud de la pequeña. "Sé que en estos días te tenés que ocupar de verdad de una de tus hijas", indagó el periodista. "Sí. Mañana le hacen una microcirugía porque le tienen que extirpar unas cositas que le salieron en la piel", confirmó Cinthia.

Afortunadamente, Cinthia explicó que su hija no tiene un problema de salud grave sino que "es algo virósico, bastante común en los chicos". Sin embargo, señaló que está "bastante nerviosa". Además, le respondió a su exsuegra por las acusaciones que hizo sobre su rol de madre. "Lo digo porque llevé a un control a mi hija, y no soy tan mala madre como dice ella. Tiene electrocardiograma hecho hace tres meses, la llevé a odontología y a pediatría", enfatizó la panelista.

En este sentido, señaló que la madre de Matías "habla desde la ignorancia pura y absoluta", ya que dijo que sus hijas tienen un problema de habla, cosa que no es cierta. "No sabe nada de ella y tiene los escrúpulos de sumarme más estrés. También de hablar de mi mamá, que tiene cáncer. Bastante callada me quedo, pero dijo que mis hijas tienen un problema del habla. Está muy mal de la cabeza, mis hijas están perfectas", cerró.

Los dichos de la exsuegra de Cinthia Fernández

Todo comenzó cuando la madre de Matías se metió en la polémica con Cinthia y publicó una fuerte indirecta para la panelista en sus redes sociales: "Por eso de la proyección, todo lo que decís de mi hijo, pertenece a vos. Gracias por aclarar eso linyera". Días después, dijo en diálogo con América que Fernández está loca y que "manipula las cosas".

"Está tan desequilibrada que encima queda como una víctima, pero es una psicópata y se tiene que tratar porque no está en sus cabales y que después no llore a la noche diciendo que está sola”, sentenció la mujer, quien además acusó a Cinthia de no permitirle tener contacto con las nenas. “Hace diez años que estamos con esto, y te lo juro por mis cinco nietos que se terminó la joda”, remarcó.