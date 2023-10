El doloroso momento que vive Carmen Barbieri: "Una gran pérdida"

Carmen Barbieri rompió en llanto en vivo el contar el triste momento que enfrenta, en medio de los abruptos cambios en Mañanísima.

Carmen Barbieri es una exvedette, humorista, actriz y actual conductora de televisión en Mañanísima, el ciclo de espectáculos que actualmente se emite por la pantalla de Ciudad Magazine. En los últimos días, se dio a conocer que el programa se pasará a El Trece en el mes de octubre. Si bien la noticia fue muy bien recibida por Carmen y el resto del equipo, lo cierto es que este cambio vendrá acompañado de grandes modificaciones. En una reciente emisión, la madre de Federico Bal se quebró al dar una triste noticia al respecto.

En primer lugar, Mañanísima se transmitirá desde las 9 hasta las 10.30. Más tarde, se dio a conocer que "Pampito", quien trabaja como panelista junto a Estefanía Berardi, ya no formará parte del canal. La noticia generó una gran tristeza entre sus colegas, quienes luego hicieron un descargo en sus redes sociales para contárselo a su público.

"¿Pampito se suma con Carmen y vos al nuevo Mañanísima?", le preguntó una seguidora de Instagram a Estefi, a través de sus historias de Instagram. "No. Una pérdida muy grande... Fue mi gran maestro estos dos años. El trío funcionaba perfecto y Mañanísima somos los tres. Creo que es el mejor de su generación y no se lo puede reemplazar", se lamentó la panelista.

Además, agregó que "van a sumar nuevo integrantes al panel y especialistas en distintas cosas; policiales, medicina, psicología...". "Va a ser distinto, pero les va a encantar igual porque Carmen es TODO lo mejor de la televisión", prometió. Por su parte, Barbieri también se quebró al dar la noticia al aire en su ciclo.

Historia subida por Estefanía Berardi.

"Ya me dieron la mala noticia que vos no vas a seguir, que no podés seguir", le dijo al periodista, quien además, también se desempeña como panelista en Intrusos (América TV) y que conducirá su propio programa con Guido Záffora en el mismo canal. "Lamentablemente yo tengo contrato con América que no es combinable con los contratos de Artear, de Magazine. No son compatibles El Trece con América y lamentablemente el proyecto y la propuesta llegaron en un momento que yo ahora no puedo", explicó el panelista.

Carmen Barbieri reveló la charla que tuvo con Fabián Doman

Cabe destacar que este cambio perjudicó a Fabián Doman, ya que su ciclo, Nosotros a la Mañana, será dado de baja para cederle su lugar a Carmen. Más tarde, la conductora reveló en A la Tarde (América TV) que el periodista la llamó por teléfono. Lejos de mostrarse resentido, la madre de Fede Bal aseguró que su colega se mostró muy comprensivo con la situación.

"Fabián me llamó para decirme que él no estaba enojado conmigo, que entendía que los programas empiezan y terminan. Fue un caballero, se lo dije. Le pidió el teléfono a mi hijo y me llamó", comenzó. Por otro lado, Barbieri contó que también habló con Cinthia Fernández, panelista de Doman, para saber si era verdad que Mañanísima iba a trasladarse al mismo horario. "Le dije 'yo no sé nada. Cuando esté enterada te lo voy a decir'", cerró.