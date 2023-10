Doman llamó a Carmen Barbieri y reveló lo que todos pensaban: "Se lo dije"

La capocómica debutará en El Trece en noviembre, cuando el ciclo del periodista llegue a su fin. La revelación de Carmen Barbieri sobre la charla que tuvo con Fabián Doman.

Tras la confirmación de que Carmen Barbieri y su ciclo Mañanísima dejan Ciudad Magazine para incorporarse a la grilla de El Trece a partir de noviembre, la capocómica reveló que Fabián Doman -quien dejará ese horario al finalizar Nosotros a la mañana- la llamó y que tuvieron una reveladora conversación. "Se lo dije", confirmó la mamá de Fede Bal.

En diálogo con un movilero de A la Tarde (América TV), Carmen celebró la confirmación de la noticia sobre su pase aunque mostró nostalgia por irse de Ciudad Magazine y dejar a la "familia" que se formó en su paso por el canal: "Estoy muy feliz, pero también me da tristeza dejar al equipo maravilloso que armamos: detrás de cámara, los directores, la gente. Me acompaña otro equipo, sigue Estefanía conmigo". Al nuevo ciclo de "La Leona" le faltará el panelista Sebastián "Pampito" Perelló, quien prefirió seguir en América, donde conduce un programa los fines de semana e integra el panel de Intrusos.

Además, cuando el cronista le preguntó por la salida de Fabián Doman la conductora no dudó en compartir una inesperado gesto del periodista: "Fabián me llamó para decirme que él no estaba enojado conmigo, que entendía que los programas empiezan y terminan. Fue un caballero, se lo dije. Le pidió el teléfono a mi hijo y me llamó". Y agregó: "También hablé con Cinthia (Fernández) que me llamó para saber si era verdad que yo iba en ese horario. Le dije 'yo no sé nada. Cuando esté enterada te lo voy a decir'".

Si bien no está confirmado, sobrevuela el rumor de que Tomás Dente podría ser el reemplazante de "Pampito" en el programa de Carmen, en su nuevo ciclo en la señal del Grupo Clarín. Sobre Nosotros a la mañana, en estos días se viralizaron las expresiones y declaraciones de disgusto de algunos de los panelista que se quedaron sin trabajo y se enteraron de ello por la televisión.

El enojo de Cinthia Fernández al enterarse que se quedó sin trabajo en El Trece

La que no se mostró muy a gusto con la noticia del pase de Carmen Barbieri es Cinthia Fernández, panelista del ciclo de Doman, quien publicó el video del anuncio de la conductora en su cuenta de Twitter. "¡Gracias Carmen por avisarnos! Increíble por quien nos enteramos", lanzó, indignada.