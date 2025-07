El dolor de una figura que fue despedida de América TV: "Es frustrante".

América TV echó a una de sus figuras de la primera mañana y esta no tardó en romper el silencio y referirse a su salida del canal. Se trata del "Bicho" Gómez, actor y humorista que era parte del equipo de Sergio Lapegüe en en el magazine informativo Lape Club Social.

Marcos "El Bicho" Gómez decidió hablar con la TV Pública sobre su desvinculación de Lape Club Social y se mostró disgustado con la medida que tomaron en la producción del ciclo: "A mí me llamaron para hacer un tipo de programa, pero fue virando porque lo necesitaba seguramente. Fue virando hacia el lado más policial, político y de actualidad más dura. Entonces, yo tenía muy complejo el querer meterme a hacer humor en ese ámbito".

"A mí me gusta hacer reír a la gente y nada más, que la pasen bien. Los programas tienen que tener identidad y ellos fueron buscando un estilo a medida que pasaban los días. Es así...", agregó "El Bicho" Gómez sobre su paso por Lape Club Social, magazine de matutino de América TV.

Por último, "El Bicho" Gómez no ocultó su disgusto y sentenció: "Siempre es frustrante quedarse sin trabajo". En la actualidad, el actor se encuentra protagonizando junto a Diego Pérez la comedia Una extraña pareja, clásico de Neill Simon (autor de La chica del adiós, entre otros imbatibles del teatro) en el Multiteatro, en la Avenida Corrientes.

Por qué echaron al "Bicho Gómez" de América TV: la teoría de Carlos Monti

Sobre la salida del humorista de Lape Club Social, el periodista Carlos Monti apuntó: "Es cierto que en algún momento 'El Bicho' resbaló con un chiste que quiso hacer sobre Mirtha. De hecho, él pidió disculpas por esa gracia que intentó hacer y no le salió bien. Yo no digo que ese chiste le costó la continuidad, pero no ayudó". Lo cierto es que más allá de su salida, el magazine del periodista ya perdió otras figuras.

Además, Monti sumó: "El Bicho no terminaba de encontrar su lugar y los presupuestos de televisión cada vez se achican más. Para la apuesta que era el programa, esperaban otro rating. El Bicho con Jorge Guinzburg era un personaje delicioso, pero Lapegue.... Lo que a mí me cuentan del lado de América es que al Bicho le costaba interactuar. Y a mí me dicen que el programa de Lape no es barato...".