El desliz de Rodrigo de Paul que alimentó los rumores de romance con Tini Stoessel

Rodrigo de Paul dio un paso en falso que aumentaron los rumores de romance con Tini Stoessel, en medio de su matrimonio con Camila Homs.

Los rumores de romance entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul comenzaron varios meses atrás en medio del Wandagate, el escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y “La China” Suárez. De acuerdo con estas versiones, el futbolista habría tenido un acercamiento a Tini y a Suárez mientras estaba en pareja con Camila Homs, con quien comparte dos hijos. Ahora, el jugador de la Selección tuvo un desliz que aumentó estos rumores todavía más.

Desde que salieron a la luz estas versiones De Paul se muestra cada vez más cuidadoso con el uso de sus redes sociales, en las que solía interactuar públicamente con distintas mujeres de la farándula. Incluso dejó de publicar fotos con Camila Homs, lo cual también alimentó las especulaciones. Ahora, Estefanía Berardi, panelista de Mañanísima, descubrió que le puso like a Tini en una de sus fotos más recientes y al rato se lo sacó. “Circuló una foto de Tini Stoessel que subió antes de ayer donde a Rodri se le escapó un like. ¿Por qué digo que se le escapó?”, comenzó Berardi.

“Ellos se siguen en las redes porque dicen que son amigos y tal vez a él le apareció el posteo y se le escapó el like. Le dio like y después lo borró para no ser noticia. Fue tarde, porque yo lo vi y ahora ya no está más”, cerró la panelista. Por lo tanto, todavía no se sabe si De Paul y Camila Homs siguen juntos o si están en plena separación.

Los rumores de separación entre Rodrigo de Paul y Camila Homs

A partir del Wandagate comenezó a circular la versión de que De Paul se había separado de su esposa por haberle sido infiel con “La China”. Semanas después, se lo vinculó con Tini y comenzaron a mostrarse cada vez más distanciados.

A fines de enero de 2022, Camila Homs le dio like a una publicación de Instagram en la que aparecía una frase de un libro muy particular: “Me soltaste tan fácil que pusiste en duda todo lo que me decías”. Sin embargo, después de todo esto ninguno de los dos blanqueó si se habían separado o si seguían juntos.

Por otro lado, a fines de 2021 se filtró una foto de Tini en un aeropuerto de Madrid, España, lugar en donde se encontraba De Paul mientras su esposa estaba en Argentina. A pesar de que Tini siempre comparte fotos de sus viajes en sus redes, aquella vez no había publicado nada, dando a entender que no quería que nadie se enterara. Asimismo, ella tampoco dio declaraciones al respecto.