El desgradable video de Alex Caniggia burlándose de los peronistas: "En el opi..."

El desagradable video de Alex Caniggia burlándose de los peronistas.

Este último domingo 26 de octubre se realizaron a lo largo y ancho del país las elecciones legislativas, por las cuales millones de argentinos salieron a las urnas para decidir a nuevos integrantes para la Cámara de Diputados y la de Senadores (aunque para esta último solo sufragaron unas pocas provincias más la Capital Federal).

La Libertad Avanza se impuso en los comicios, incluyendo en una Provincia de Buenos Aires donde hace dos meses había sufrido una categórica derrota. Esto generó todo tipo de opiniones, tanto en los medios de comunicación con sus respectivos análisis políticos erigidos por especialistas en la materia, hasta los más variados personajes del internet en las redes sociales.

Alex Caniggia, uno de los excéntricos hijos del exfutbolista Claudio Caniggia.

Dentro de este último grupo bien podríamos incluir a Alex Caniggia, el mediático hijo de Claudio Caniggia que ha ganado fama por su extravagante manera de vestir y su excéntrica forma de actuar y hablar. Este martes, publicó un video donde dejó más que clara su opinión, vertida a modo de una serie de insultos contra los peronistas.

El nuevo y polémico video de Alex Caniggia

En su posteo, que tituló "la gente aprendió a votar" junto a un emoji de león, se burló desmedidamente de Fuerza Patria. En los primeros segundos, se lo puede ver señalando a cámara y riéndose, para luego decir "parece que la gente aprendió a votar". "Vamos Peluca, ahora a meterle para adelante sin dudar", añadió luego en referencia a Javier Milei.

"Y vos kuka polentero, ya sé que lo que digo no te va a gustar", adelantó "el emperador", tal y como este se hace llamar. "Rey del opi... ¡Ponete a laburar!", exclamó golpeando repetidamente la mesa y agitando la cabeza con enorme frenetismo, algo que es muy propio de él. Los comentarios, desde luego, variaron desde aquellos que festejaron lo que manifestó hasta los que lo criticaron por el mensaje dado (así como las formas).