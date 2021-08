El desgarrador relato de Tomasito sobre Guido Süller: "Me cansé"

El estilista no pudo evitar las lágrimas cuando el mediático, con quien continúa legalmente casado, presentó a su nueva pareja.

Guido Süller presentó a Federico, su nuevo novio de 21 años, y ya desató la polémica. En El Club de las Divorciadas, Tomasito no pudo aguantar las lágrimas y se quebró al hablar de su turbulenta relación con el mediático. "Me cansé, no quiero llorar", expresó el mediático junto a Laurita Fernández desde el piso de El Trece.

“No quiero llorar, pero son muchos años, casi 13, que estuve con él. El pibito no me va ni me viene. Es el gatito de paso y así como ese he visto miles que han pasado en este tiempo. Yo le he permitido cosas a Guido, pero esto es como darme un cachetazo”, comenzó afligido en el programa que conduce Laurita Fernández.

Tras ver el relato de su esposo junto a su nuevo novio, Tomasito recordó una propuesta que le hizo en el pasado: “En 2018, cuando nos casamos, le propuse tener una relación abierta porque yo veía mucha infidelidad y mentira de su parte. Antes perdonaba y naturalizaba, lo dejaba pasar, pero ya me cansé. Después de mi mamá, es la persona que más amo en el mundo. Pensé que iba a cambiar. Yo sabía que salían, pero no que tenía esta relación paralela”.

“Se hartó de insultarme, de tratarme mal. Las personas se agotan. Yo me cansé y me fui, él nunca me pidió disculpas y yo nunca lo rebajé. Era una relación abierta pero en el plano de lo sexual, no de involucrar sentimientos. Estamos separados, pero no divorciados", concluyó muy afectado.

Guido Süller presentó a su nuevo novio

El mediático Guido Süller volvió a aparecer en cámara. Esta vez, eligió el programa Implacables conducido por Susana Roccasalvo para presentar a su nuevo novio. Él se llama Federico y tiene 39 años menos que él. Luego de hacer oficial su romance ante las cámaras, el hermano de Silvia quedó inmerso en un llanto que no pudo aguantar.

"Te gustan los más chicos”, le manifestaron los panelistas, chicaneándolo por tener 60 años y su novio 21. En contrapartida, Guido Süller aseguró que le costó presentar a su novio "por las críticas" y que de él lo enamoró su "rusticidad y simpleza".

Asegurando que lo único que necesita para ser feliz "es afecto", Guido Süller lloró en vivo, en los brazos de su novio. Luego fue consultado sobre Tomasito, quien fue su compañero años atrás y hasta se casaron ante el registro civil. En cuanto a esa etapa de su vida, el arquitecto manifestó que considera necesario vivir su vida lejos del cordobés.