El desgarrador relato de Soledad Silveyra sobre su enfermedad: "Me moría"

La actriz recordó el mal momento que pasó en medio de una gira teatral junto con Verónica Llinás. Soledad Silveyra confesó haber llegado a los 40 grados de fiebre.

Soledad Silveyra contrajo gripe A hace algunos meses y relató en televisión cuán duro fue ese proceso hasta que se curó. La actriz de telenovelas como La Ley del Amor y Amor en Custodia se pronunció sobre la noche que pasó tras llegar un viaje en avión.

"Yo estuve enferma cuando volví de un viaje y pensé que me moría. Me agarró feo. En el avión hacía mucho frío. Me morí de frío. Llegué a casa, me dolía todo y no me podía ni dormir", comenzó su descargo la exjurado de Bailando por un Sueño en diálogo con Mirtha Legrand.

"Solita" contó que esa noche fue a lo de una amiga y se sentía mareada, opero pensó que se trataba del jet lag generado por la diferencia horaria tras el vuelo. "Pero al día siguiente amanecí con 40 grados de fiebre. Yo no les puedo explicar lo horrible que es estar tres días con 40 grados de fiebre", agregó la actriz. Y cerró: "Era Gripe A. Yo prefería que fuera Covid-19, que al menos estoy bien vacunada. Viajé con barbijo en el avión, pero viste cómo es que el de al lado te tose y listo".

El traumático momento que vivieron Soledad Silveyra y Verónica Llinás tras una función

Llinás y Silveyra protagonizan Dos locas de remate desde hace más de un año en teatro, con un gran éxito. Hace algunos meses, después de una función, un coche chocó contra la gente que esperaba afuera del teatro para poder saludar a las actrices y causó una tragedia. "Nosotros estábamos haciendo una foto con una familia teatrista, los empresarios que nos trajeron. Y nos retrasamos por eso. Era una noche maravillosa y abrir la puerta, ¡no lo podíamos creer! Con Verónica estuvimos ahí, con todos los heridos. Nos sacaron a la fuerza, ninguna de las dos nos queríamos ir", comenzó la actriz sobre el momento vivido.

"Me duele tanto. Hay una chiquita que está grave. Nunca vi una cosa igual. Acá lo que importa es la gente que está mal. Estoy destruida. Esta imagen nos va a acompañar de por vida. Oremos todos por la gente que está mal, por favor", concluyó la estrella de cine, teatro y televisión, horrorizada.

Verónica Llinás también habló tras lo ocurrido y soltó: "No podemos creer aún lo que vivimos. Nuestro público, nuestro querido público, que nos esperaba para sacarse fotos, aplastados por el auto".