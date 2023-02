El desgarrador mensaje de Silvina Luna sobre su salud: "Agradezcan lo que tienen"

Silvina Luna escribió un desgarrador posteo sobre su salud, tras haber anunciado que necesita un trasplante de riñón.

Silvina Luna publicó un duro comunicado en sus redes sociales sobre los problemas de salud que atraviesa, mientras espera la llegada de un trasplante de riñón para recuperarse.

La modelo había anunciado días atrás que, debido a sus múltiples problemas de salud ocasionados por la mala praxis del doctor Aníbal Lotocki, los médicos determinaron que necesita un trasplante. En este contexto, escribió un mensaje para sus seguidores, adelantándoles que muy pronto dará más detalles sobre el calvario que vive hace doce años.

"Está esperando el trasplante, está en lista. Tiene que hacerse diálisis tres veces por semana. Recibió muchísimos mensajes de la gente, del medio, de todos", anunció Daniel Ambrosino en Epa! (América TV). Acto seguido, leyó en voz alta el comunicado que Silvina publicó en sus redes.

En aquel posteo, la estrella de El Hotel de los Famosos (El Trece) les agradece a sus seguidores por todos los mensajes que recibió, especialmente por parte de sus colegas y periodistas. "Estoy agradecida. Se siente el amor, me emociona mucho. Gracias a las personas que me escriben contándome historias similares y me dan aliento, gracias a todos los periodistas de todos los medios gráficos y televisivos. Agradezco su interés en contar mi historia", comienza el posteo.

El comunicado publicado por Silvina Luna en sus redes sociales.

Luna también destaca que actualmente tiene toda su energía puesta en el tratamiento que se está realizando. Por otro lado, adelantó que dentro de poco contará todo. "Pronto quiero contarles lo que estoy viviendo y lo que estoy padeciendo hace 12 años. Gracias nuevamente a todos", sigue.

Por último, la mediática hizo una reflexión sobre la importancia de agradecer. "Hoy la vida me propone esto y lo encaro con todas mis fuerzas, aferrándome a la vida. Y encontrando sentido en todas las cosas más simples. Agradezcan mucho lo que tienen, seguramente tengan una lista enorme, no den nada por sentado. Sil", cierra la carta.

Los detalles sobre el estado de salud de Silvina Luna

Los riñones de Silvina Luna dejaron de funcionar y actualmente se está haciendo diálisis, mientras espera un trasplante de riñón en el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI). "Se tiene que enchufar en una máquina tres veces por semana durante cuatro horas. Le dejaron de funcionar los riñones", anunció Guido Záffora en Intrusos (América TV).

El panelista sumó que Silvina "muchas veces no puede trabajar porque hoy se tiene que dedicar 100% a su salud". "Le arruinó la vida y a ella le cuesta contarlo porque aún hay gente que sigue avalando a Lotocki", concluyó Záffora.