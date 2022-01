Silvina Luna reveló el calvario que vivió con Lotocki: "Ni se imaginan las cosas que pasé"

La actriz reveló cómo afectaron a su organismo las intervenciones realizadas por el médico denunciado por mala praxis.

Silvina Luna se expresó sobre su estado de salud y reveló cómo atraviesa las afecciones que sus intervenciones estéticas con Aníbal Lotocki dejaron en su cuerpo. La celebridad reveló cuán fuertes fueron las consecuencias de sus tratamientos con el médico denunciado por mala praxis por muchas modelos.

"Ni se imaginan las cosas que pasé con respecto a mi salud, pero yo soy una guerrera", comenzó la ex participante de Gran Hermano, en diálogo con Florencia Peña, sobre los dolores que debió pasar por sus operaciones con Lotocki. "En honor a mis viejos, decido ser feliz todos los días, seguir sonriéndole a la vida y tratar de pasarla lo mejor posible en esta vida tan corta que tenemos".

Luna continuó sobre los tratamientos a los que se debe someter regularmente para que su salud pueda mantenerse bien. "Y también el hecho de todo lo que me pasó como mujer como la aceptación de un cambio físico. Me dicen ‘te operaste la cara’", continuó la actriz y agregó: "Y no, no me operé la cara; tomo corticoides hace 8 años y los corticoides te hinchan la cara así", en referencia a quienes afirman que e retocó la cara por la hinchazón, pero ésta se debe al tratamiento que lleva adelante.

"Yo la remo y voy a seguir siempre para adelante, pero obviamente que me atraviesa que cada tanto tengo que internarme y es como un episodio que ya lo naturalicé en mi vida", siguió la actriz, sobre su actitud ante las situaciones difíciles que le presenta la vida, y cerró: "Aprendí a amigarme con mi nueva fisonomía, a aceptarme y a quererme. Y realmente, hoy, hago lo que tengo ganas y elijo las cosas que me hacen bien".

El nuevo proyecto de Silvina Luna

Después de que Flor Peña se sumara a la plataforma de contenido para adultos, Divas Play, Luna reveló en sus redes sociales que también será parte de ese sitio, donde podrá mostrarse de una manera más despojada, no permitida en redes sociales como Instagram. "Libertad es una palabra grande que muchas veces nos cuesta por infinitas razones", enunció en el pie de foto de una publicación de Instagram.

"Si algo he aprendido es que mi libertad es aceptarme como soy, mirarme en el espejo y sentirme contenta con la mujer que encuentro sin que me importe lo que piensen los demás", siguió la actriz sobre cuán contenta y satisfecha está con su nueva apuesta laboral.