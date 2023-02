El preocupante estado de salud de Silvina Luna: "Dejaron de funcionar"

Silvina Luna atraviesa un delicado momento de salud. Todos los detalles del trasplante que encendió las alarmas.

Silvina Luna se encuentra en medio de un problema grave de salud como consecuencia de la intervención quirúrgica que se realizó años atrás con el doctor Aníbal Lotocki, que catalogaron como mala praxis. Es por eso que en el último tiempo, tuvo varios inconvenientes con su cuerpo y se agravó a tal punto de que necesita un trasplante.

La preocupación por la salud de Silvina Luna es absoluta y todos los detalles fueron filtrados en Intrusos, el programa conducido por Flor de la V en América TV. Allí el panelista Guido Záffora expuso qué le sucede a la mediática y reveló la noticia que nadie quería saber.

Como sus riñones dejaron de funcionar, está con diálisis y es una de las pacientes que se encuentra en el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) para recibir un trasplante. "Hace 12 años me cambió la vida", expresó la exparticipante de Gran Hermano y El Hotel de los Famosos en una charla con Záffora.

"Se tiene que enchufar en una máquina tres veces por semana durante cuatro horas. Le dejaron de funcionar los riñones", agregó el panelista. Karina Iavícoli, otra integrante del panel, sostuvo: "Ella se trata en el hospital Italiano super bien y era lo que quería evitar. Realmente yo no puedo creer, porque lo vi con mis propios ojos, la gente yendo al consultorio. Por favor, que la gente tome consciencia. Hay un montón de famosas y no famosas que pasaron cosas terribles".

El desgarrador recuerdo de Silvina Luna: "Ejercía violencia física"

La modelo Silvina Luna habló de su dura infancia y adolescencia, marcada por la violencia que vivió en su familia, y se animó a compartir los momentos más tristes de su vida. "No me veían", remarcó la actual panelista de LAM (América TV).

En una larga entrevista con Sebastián Soldano (Infobae), Silvina abrió su historia de raíces familiares y contó el tenso vínculo de sus padres: "En aquel entonces estaban demasiado inmersos en sus mambos y peleando mucho entre ellos. Tenían 22 años. Eran como adolescentes intentando ser papás. Y llegué a sentir que no me veían. No... No me veían”. Sobre su papá, la modelo reconoció: "Le costaba muchísimo demostrar amor, sobre todo físicamente. No recuerdo abrazos ni besos de su parte".

"Papá era hosco, pesado y celoso. No dejaba que viniesen amigos a casa ni que me llamaran por teléfono... ¡Y menos si eran de Newell´s!. Había veces que él y yo pasábamos meses sin hablarnos, prácticamente sin relación”, agregó. En otra parte de la charla, Silvina indicó que el clima en su casa "era hostil para un niño, y de miedo y angustia". “Papá y mamá tenían una relación tormentosa. Imaginate a dos personas grandes que discuten, que se gritan... Quizás hasta en momentos de agresiones y entonces tenés miedo de que a ella le puede pasar algo", precisó antes de meterse de lleno en un episodio de violencia de género que la marcó por siempre.

"Él había vuelto de la cancha, o de algún otro lugar, un poco alcoholizado, y se dio una circunstancia violenta con mamá. Ella me agarró... no sé si no lo había denunciado en su momento, y fuimos a la casa de mi abuela, que en vez de contenerla le dijo: ´Vos tenés que volver al lado de tu marido´. Y bueno, regresamos. Pero lo peor era que todo se naturalizaba, porque no se conocían otros recursos. (...) Había navidades, por ejemplo, en las que se peleaban tanto antes de las 12 que todos teníamos que irnos a dormir”, sumó.