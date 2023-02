Pampita estalló de bronca en El Hotel de los Famosos: "Muchas irregularidades"

La conductora no toleró más la actitud de los participantes y pidió la intervención de sus compañeros para generar más orden en la casa.

Carolina "Pampita" Ardohain no toleró más y apuntó contra los participantes de El Hotel de los Famosos 2. La conductora del ciclo no pudo contener su furia ante la actitud de algunos concursantes y pidió la intervención de sus compañeros para estabilizar la situación.

La dinámica del reality consiste en que los participante se dividan, semana a semana y a través de pruebas de destreza física, entre staff y huéspedes del Hotel, así cada uno cuenta con diversas responsabilidades y beneficios dentro de la casa. Sin embargo, hay ciertos concursantes a los que les cuesta más acatar órdenes y esto fue lo que enfureció a Pampita.

La situación se dio luego de que Marian Farjat, perteneciente al grupo de staff, llegara tarde a la reunión con Pampita y sin el uniforme correspondiente. Atenta, la conductora le consultó por el delantal, pero la participante la sorprendió con su respuesta. "Lo perdí, no sé dónde está porque uno de los huéspedes me dejó que me meta en la pile", replicó la ex Gran Hermano.

En este marco, Pampita no pudo disimular su furia e hizo un fuerte descargo en contra de estos "atrevimientos". "No sé si se pueden meter a la pile. ¡No se puede! Muchas irregularidades hay en el Hotel. Va a tener que venir Gabriel Oliveri para poner orden", empezó por decir. Luego, sentenció: "No me corresponde, pero me parece que no. Lo pueden tener en cuenta para elegir al que perdura en staff, así que tengan cuidado con esos atrevimientos".

Triunfó en El Hotel de los Famosos y lapidó a Pampita: "Es muy rara"

A tan solo unos días de haberse estrenado como conductora en la segunda temporada de El Hotel de los Famosos, Pampita se colocó en el foco mediático por haber recibido una fuerte acusación. Un exparticipante del reality analizó su rol frente al programa y le hizo una fuerte crítica.

En un móvil de Intrusos, ciclo para que empezó a trabajar este verano, Martín Salwe dio su opinión sobre la nueva temporada del programa y fue lapidario contra la conductora. El locutor llegó a la final del reality en su primera edición, pero perdió contra Alex Caniggia. Sin embargo, su recorrido fue largo por el ciclo y expuso una actitud en particular de la famosa modelo.

"El primer día estaban los dos pero quizás caía un sábado y Pampita los sábados no iba. Es muy rara Pampita, va cuando quiere. Es muy loco eso", confesó Salwe sobre el compromiso de la modelo con la conducción que ejerce junto a "El Chino" Leunis. Ante estas polémicas declaraciones, Flor de la V intentó frenarlo en seco: "No ensucies a las figuras".

Sin embargo, el locutor continuó: "Lo digo de verdad, depende el día. La H, que era el día más importante de la semana, caía un sábado y Pampita no iba. Aunque fuera el día más importante". Por último, concluyó con un contundente análisis sobre el rol que debería cumplir como conductora. "Para hacer un reality de convivencia, competencia diaria y de encierro, me parece que los dos conductores tienen que estar todos los días", sentenció.