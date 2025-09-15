Las hijas de Thiago Medina le dedicaron un especial saludo en medio de su internación.

La salud de Thiago Medina sigue siendo delicada, aunque presentó una “leve mejoría” según informó su expareja, Daniela Celis, en un comunicado difundido en sus redes sociales. El ex Gran Hermano permanece en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde recibe atención médica especializada.

En este difícil momento, su familia se mantiene a su lado y agradece las muestras de apoyo. Daniela, madre de las hijas gemelas de Thiago, destacó que “toda la luz” que sus seguidores envían “le está llegando” al joven. Mientras tanto, su hermana “Camilota” emocionó a todos al compartir el mensaje que las niñas prepararon para decorar la habitación de la UTI: “Vos podés papá, te amamos mucho”.

Amigos y ex compañeros de reality show también se sumaron a la cadena de oraciones. Juli Poggio, junto a Marcos Ginocchio y Nacho Castañares, publicó una foto pidiendo por la salud del influencer: “Seguimos con el pedido de oración para Thiago Agustín Medina. Cuanta más energía, más fuerza le damos”.

Daniela Celis habló sobre Thiago y se quebró en llanto

La ex Gran Hermano 2022, madre de las hijas de Thiago Medina, fue captada por las cámaras de Puro Show (El Trece) al ingresar al hospital de Moreno. Visiblemente conmovida, pidió a los periodistas: “No puedo hablar, por favor”. Vale destacar que la influencer estuve en pareja con Thiago durante casi 3 años y se separaron hace pocos meses. De todos modos, mantienen una buena relación.

Minutos después, Daniela expresó entre lágrimas: “Todavía no tuve el parte médico. Solo pedimos cadena de oración por Thiago. Necesitamos mucha luz, amor, reiki. Es fundamental y muy importante”. Aseguró, además, que toda la familia se encuentra unida para acompañarlo en este momento crítico.