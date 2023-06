El desconsolado momento de Maru Botana en el cementerio: "Momento único"

La cocinera hizo un sentido posteo en sus redes sociales desde un cementerio. El fuerte descargo de Maru Botana que generó revuelo en el mundo del espectáculo.

Maru Botana recordó a su hijo Facundo, fallecido en 2008, con un posteo en sus redes sociales, en el que se mostró desde el cementerio donde están los restos del niño. La carismática cocinera causó conmoción en sus seguidores de Instagram al contar la historia detrás de la foto que compartió.

El sexto hijo de la conductora de Sabor a mí perdió su vida por muerte súbita a sus seis meses. El niño se encontraba en casa de sus abuelos, ya que Botana, su esposo y sus cinco hijos mayores se habían ido de vacaciones al sur. La última noche de estadía en su lugar de descanso, Maru recibió la llamada de sus padres con la peor noticia de su vida, según relató la chef en su ciclo de televisión en aquel momento.

Hace algunas horas Botana compartió en su cuenta de Instagram una foto donde se la ve arrodillada en el pasto al lado de la tumba de Facundo, junto con su séptimo Juani, nacido en 2010. "Este día me lo había guardado para mí, un momento único en mi corazón. Me venía una angustia enorme de estar ahí poniendo flores para Facu y mis padres. Y también una sensación de paz, de amor de ganas de llorar , reír y agradecer", comenzó su descargo Botana en el pie de foto de su posteo. Y agregó: "Ese día Juani me quiso acompañar y cuando entramos me dijo quiero ir a ver a Facu. Me encantó pero no imaginé en ese momento lo que viviría".

"Fue una sensación de amor tan grande verlo buscar la tumba, encontrarla y ni qué decirles ver el ramo que eligió. Les cuento que Juani solo escuchó historias de Facu de sus hermanos, de mí y hoy te explica perfecto lo sucedido y lo comparte", continuó la conductora de TV. Y cerró: "Creo que todos los que pasaron por este dolor tan enorme lo van a entender perfecto y a los que no es simplemente un compartir algo fuerte en mi semana".

El sentido mensaje de Las Trillizas de Oro a Maru Botana

Uno de los comentarios al reciente posteo de la cocinera es de la cuenta que comparten María Emilia, María Laura y María Eugenia Fernández Rousse, Las Trillizas de Oro. Las celebridades de la TV y la música empatizaron con el dolor de Maru y le escribieron: "Te queremos. Y te entendemos Hoy más que nunca". Cabe recordar que hace cinco años Eugenia Laprida, hija de María Eugenia, falleció a sus 34 años, por lo que la familia puede empatizar desde ese lugar con la chef.