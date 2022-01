El desastroso momento de Ximena Capristo en pleno vivo: "Qué barbaridad"

La celebridad quedó expuesta ante el público al no saber ninguna respuesta en un ciclo de entretenimiento.

Ximena Capristo protagonizó un difícil momento en pleno aire televisivo y se pudo notar en sus expresiones faciales la vergüenza y los nervios que sentía tras quedar expuesta ante las cámaras. La vedette se arriesgó a una pregunta cuya respuesta no sabía y todos los presentes debieron acompañarla en la complicada situación que atravesó.

La celebridad que comenzó su carrera como participante de la segunda edición que se hizo del reality show Gran Hermano en Argentina estuvo como invitada en el nuevo programa que Pichu Straneo lleva adelante en América TV, Mandá Play. Se trata de un ciclo de preguntas y respuestas sobre cultura general y actualidad, en el que Capristo se abocó a un ámbito del que no tenía muchos conocimientos. "¿Yo tengo que ir? Pero qué barbaridad, pobre", lanzó la modelo cuando pasó al frente, en alusión a que le haría perder dinero a su compañero.

Entre cinco opciones de temas sobre los que las preguntas preparadas por la producción podían estar basadas, la esposa de Gustavo Conti eligió "rock nacional". Las canciones iban a reproducirse y ella debía adivinar de qué banda o cantante eran. Cuando los tracks comenzaron a sonar, era evidente que Ximena los conocía, porque cantaba y bailaba, pero no recordó los nombres. De todos las canciones que se reprodujeron, solo adivinó dos intérpretes: Fito Páez y Ratones Paranóicos.

El tierno recuerdo de Ximena Capristo a su madre

En diálogo con Diario Show, Capristo se refirió a cómo fue su infancia y reveló: "Me viene a la memoria cómo mi mamá preparó mi cumple de los 15 años", relató sobre uno de sus recuerdos favoritos de su madre y siguió: "Disfrazó a todos los participantes con vestimentas cariocas y les dio forma a unas máscaras que se convirtieron en la gran atracción de todos los que habían concurrido".

Además, en ese reportaje, reflexionó sobre cuánta importancia le da a todas las actitudes que su madre ha tenido con ella cuando era chica. De hecho, siente que como adulta valora aún más esos gestos: "Y así, ya pasados los años, la experiencia de la vida suele, muchas veces, darnos un enorme cachetazo. Y ya siendo grande se empieza a reconocer todo lo que hicieron nuestros mayores por nosotros".

"En mi caso, mi mamá fue fundamental en todo, me brindó educación, me alimentó, me dio protección y, por sobre todas las cosas, mucho amor. Me apoyó en todo lo que pudo y en mucho más, también", concluyó Capristo sobre el trascendental rol que su madre tuvo en su vida, ante la ausencia de su padre, con quien no tiene relación hace muchos años.