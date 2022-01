El calvario laboral de Pichu: "No hay presupuesto"

El humorista Pichu Straneo puso en duda la vuelta de Sin Codificar y habló de la crisis que atraviesan los programas de humor en Argentina.

El ex Videomatch y Sin Codificar Pichu Straneo está de vuelta en la televisión y no en el rol de humorista, sino como conductor de Mandá Play, un programa de desafíos musicales con famosos, por la pantalla de América TV. Y durante una reciente entrevista, el uruguayo se refirió a la crisis que atraviesan los programas de humor en la televisión argentina.

"A todos nos costo de salir de los programas de Marcelo. Estábamos acostumbrados a tener trabajo todo el año, al lado el número uno. hasta que en el 2006, que cambio de formato y nos quedamos un poco afuera. Pero lo tomamos bien, al principio fue raro, no lo podíamos creer, pero terminó siendo positivo. Nos permitió crecer, algunos más otros menos. Por eso siempre voy a estar agradecido", sentenció Pichu en una entrevista en Pasa Montagna (Rivadavia), sobre el viraje de formatos de VideoMatch al Bailando.

Pero si bien Pichu encontró cobijo en Sin Codificar, que considera "el último programa de humor de la televisión", puso en duda el regreso del programa que juntó a varios ex Marcelo Tinelli y los puso a trabajar en un humor familiar más elaborado. Explayándose en torno a la crisis de los ciclos de humor en las señales, remarcó: "El regreso de Sin codificar no se da porque no hay presupuesto. Los canales van por otro lado, ahora apuestan a programas de entretenimiento, formatos, otros tipo de cosa. Los programas de humor quedaron en extinción, porque por ejemplo Polémica en el bar tiene humor, pero los últimos de humor neto fueron Capusotto y nosotros".

A modo de crítica, el humorista le dedicó unas lapidarias oraciones a su paso fugaz en Showmatch, con los especiales de humor que terminaron levantándose por bajos números de rating. "No me sorprendió que durara poco, sabía que la prioridad era La Academia y que a la mínima que marcáramos dos puntos menos.... nos vemos amigos. Y fue así, pero estoy agradecido porque nos pudimos reencontrar, vivimos épocas preciosas y sabíamos que estaba difícil", disparó.

Cómo es Mandá Play, el nuevo programa de Pichu

En Mandá Play (América TV), dos equipos integrados por famosos y participantes del público se enfrentarán en desafíos musicales con el objetivo de ganar un premio económico. "No esperaba esta propuesta. Al principio me reí, pensé que me estaban cargando. Es un proyecto muy lindo, muy entretenido y cuando hay música, todo es fiesta", expresó sobre la nueva apuesta semanal, que va a las 23 horas.