El crítico momento de La China Suárez: "Está cartoneando"

El periodista Augusto "Tartu" Tartúfoli lanzó el revelador dato sobre la actualidad de "La China" Suárez en España.

¿Qué ocasionó el quiebre fatal en la relación entre Eugenia "La China" Suárez y Benjamín Vicuña? En Intrusos (América TV) develaron cuál fue la raíz del problema y cual es la preocupante situación que atraviesa la actriz, que está en Europa con sus hijos y su nueva pareja hasta abril, fecha en la que debería regresar a Argentina para grabar la segunda temporada de Argentina, Tierra de Amor y Venganza (ATAV).

Enojada con Vicuña, "La China" procedió a bloquearlo mientras pasa el tiempo en España juntos a sus hijos y Armando Mena Navareño, su actual pareja. Con el chileno queriendo hablar con sus hijos y la actriz no permitiéndoselo se desató un escándalo, que profundizaron en Intrusos (América TV). "Una de las posibilidades puede ser el tema de la casa. Y del lado de Benjamín me dicen que a él no le cierra la idea de que se lo lleve a Amancio, que es el bebito, por tres meses. Eso le pareció como mucho... Ahora, si Benjamín se va tres meses, a él le parece bien", remarcó el periodista Tartu en el magazine diario.

Y, de manera picante, remató con un comentario que ilustra cual es la preocupante situación actual de "La China" en España: "Pero que ella se vaya tres meses con los hijos, le parece mal. ¿Se entiende? La China, básicamente, está cartoneando en Europa. Ahora no está trabajando, está tratando de instalarse en Europa y tiene a Armando Mena Navareño. Armando forro se llama".

Nicolás Furtado habló tras el escándalo con La China Suárez: "Mucha trascendencia"

Justo unas semanas antes de que estallara la polémica del Wanda Gate, "La China" Suárez fue vinculada con el famoso actor uruguayo, Nicolás Furtado. Todo comenzó cuando se filtró una foto de ambos artistas compartiendo una cena en Europa, por lo que luego saltaron las versiones de que ella le habría sido infiel a Benjamín Vicuña junto con el artista. Una vez que las aguas se calmaron, el actor decidió romper el silencio al respecto.

Cabe recordar que, en la primera instancia en la que "La China" Suárez fue vinculada con Mauro Icardi, se rumoreaba que estaba en pareja con Nicolás Furtado, situación que luego se descartó ya que el se mostró muy enamorado de Ester Espósito, la famosa actriz española. Envuelto en un escándalo en el que no suele estar acostumbrado, ya que siempre mantuvo en perfil bajo en cuánto a lo mediático, el actor esperó el tiempo prudencial para hablar del tema sin volver a ser el foco del escándalo.

En diálogo con La Nación, Nicolás Furtado se refirió a la manera en que la polémica repercutió en su vida. "En su justa medida le doy su lugar, su espacio. Y listo", comenzó por decir y, de esta manera, dejó en claro que no le había importado mucho lo que se dijera sobre él, ya que sabía muy bien en que momento de su vida estaba parado.

"No le doy mucha trascendencia o trato de que no sea algo tan importante tampoco. Es una consecuencia de mi trabajo", continuó por explicar Nicolás Furtado sin profundizar mucho en el tema. De esta manera dejó en claro que "no es ni más ni menos" que el efecto de ser un personaje público y prefiere tomárselo sin muchos apegos, ya que puede terminar por afectarlo.