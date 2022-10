El consejo de L-Gante para que Thiago gane Gran Hermano: "Me pasó a mí"

L-Gante le envió uh mensaje a Thiago, el participante de Gran Hermano. Qué le dijo.

L-Gante le dedicó una serie de comentarios a Thiago Medina, uno de los participantes más queridos en su ingreso a la casa de Gran Hermano. El cantante de cumbia 420 aprovechó el cierre de una entrevista para hablar sobre el joven de 19 años oriundo de González Catán, y deslizó qué puede llegar a hacer para ser el ganador del reality show de Telefe.

"Le quiero mandar un saludo, no creo que lo pueda ver, no tiene teléfono. Le mando aguante y que no pierda la cabeza a Thiago, veo que es un pibito que cae bien", expresó L-Gante en diálogo con A La Tarde, el programa conducido por Karina Mazzocco a través de América TV. Allí manifestó cómo debería comportarse de cara al sueño de todos: ganar Gran Hermano.

"Que siempre mantenga los pies sobre la tierra, porque a veces te quieren cuando no tenés nada y quizá cuando lograste algo ya no te quieren", indicó. Thiago conmovió a todos y fue uno de los participantes más queridos en su ingreso, teniendo en cuenta su historia de vida. "No sabe que lo están viendo miles de personas. Tendría que concentrarse en aguantar", agregó.

Al mismo tiempo, L-Gante reveló qué le generó verlo en el reality show de Telefe. "Me siento identificado porque me pasó a mí. Aunque lo subestimen, nunca tiene que perder su esencia. Un enojo lo pueden llegar a tomar mal. Que cuide sus impulsos", consideró. El cantante de cumbia 420 que acaba de lanzar El Último Romántico, el tema cuyo videoclip actúa Wanda Nara.

Gran Hermano: Holder hizo llorar a Thiago con un repudiable comentario

Thiago Medina lloró nuevamente en Gran Hermano. Esta vez fue producto de un comentario de Tomás Holder, quien habló del oriundo de González Catán a sus espaldas.

Dialogando con Martina, Juan Reverdito y Nacho Castañares Puente en una de las habitaciones, Thiago le reveló a su compañera: "Escuché ahí cuando estaban hablando que Tomás dijo que son cuatro (en el grupo), siendo que somos cinco, porque yo estoy con ustedes y eso me dio...".

"Tiene razón, a mí también me hubiese molestado", acotó Martina, empatizando con Thiago. En ese momento, Juan dio su visión y defendió a Holder: "Tomás siente que no estás con el grupo, así que demostrale también a Tomás que estás con el grupo".

Pese a haber llorado por su culpa, Thiago le soltó la mano a Holder y dejó en claro que no seguirá su juego: "Me chupa un huevo ya, que piense lo que piense". Así las cosas, la alianza que parecía tejerse en los primeros días entre Tomás y el chico de González Catán se deshilacha poco a poco y con ellos crece la grieta dentro de la casa de Gran Hermano.