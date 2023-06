El conmovedor relato de Denise Dumas sobre lo que nadie sabe de Campi: "Me emociono"

La modelo y conductora de televisión habló de su vínculo con Martín Campilongo. Denise Dumas dio a conocer un dato sobre su historia que la llevó a las lágrimas.

Denise Dumas no pudo contener las lágrimas al referirse a su esposo, Martín "Campi" Campilongo. La exconductora de ciclos como Este es el Show y Es por ahí habló de las características del padre de sus hijos que la enamoran y expuso su lado más tierno ante el público. Dumas y "Campi" se casaron el 2 de diciembre del 2006 y juntos tienen dos hijas: Emma (16) y Francesca (10). Por otro lado, la presentadora tiene dos hijos de su matrimonio anterior con el músico Germán Barceló, Isabella y Santino, de 21 y 19 años, respectivamente.

El humorista y la modelo se conocieron gracias a Marcelo Tinelli ya que los dos trabajaban en Showmatch. Según lo que las figuras dieron a conocer en distintas entrevistas, "Campi" logró llamar la atención de Denise en los pasillos de El Trece, gracias a su impronta divertida en una charla que mantuvieron. Después de ese suceso, Martín le pidió el número de Dumas a José María Listorti, amigo de ambos, y así comenzó la historia de amor entre ellos.

La exparticipante de Bailando por un sueño fue consultada por qué cosas la enamoraron de Campilongo y ella respondió con gran emoción en una reciente entrevista. "Martín es muy generoso, cero histérico. él se bancó todo. Yo lo miraba y decía: ´Qué amor´. Además, es un tipo con palabra. Para él todavía la palabra vale, es leal. No me va a caer ninguna sorpresa del lado de él. Hablo de Martín y me emociono porque él es lo más. A mí me cambió la vida. Yo venía de una historia re difícil y él fue el buen amor. Sí: para mí fue conocer el buen amor. Es un tipo que va feliz por la vida, que nada es un problema. Me enseñó eso, a ama", reveló en diálogo con Sofía Macaggi en el canal de YouTube de la periodista.

Duro relato de Denise Dumas sobre la muerte de su hermana

La hermana mayor de Denise Dumas falleció en un accidente automovilístico a sus 16 años, cuando la modelo tenía apenas 11. En diálogo con Fernando Dente en su ciclo de América TV, Denise destacó la entereza que mantuvieron sus padres a pesa del estrago que debieron atravesar: "Mi papá con mi mamá se complementaban. Los dos hicieron todo por hacernos felices. Yo, a pesar de ese dolor enorme, fui muy feliz de chica. En mi casa siempre había amigos, gente. Papá siempre recibía a alguien y sonaba música brasilera. Y cuando fui madre valoré mucho eso".

"Dije 'mirá el esfuerzo que hicieron mamá y papá'. Porque es un dolor que tu vida es un antes y un después de eso. Yo dormía con mi hermana, iba al colegio con mi hermana, me sentaba en el micro con mi hermana. Haber sido feliz a pesar de eso se lo debo a mamá y papá. Ahora trato de que casa sea igual", concluyó su descargo, emocionada, Denise.