El conmovedor deseo de La Peque Pareto tras su paso por MasterChef: "Va a llegar"

Después de haber renunciado a Masterchef Celebrity, Paula "La Peque" Pareto reveló que le gustaría ser mamá.

Tras su renuncia inesperada a MasterChef Celebrity, Paula “La Peque” Pareto habló sobre su vida personal y los deseos que tiene para esta nueva etapa: entre todos ellos, reveló que le gustaría convertirse en mamá en algún momento y que ser madre soltera es una opción que considera.

Durante toda su participación en el certamen, “La Peque” se ganó todo el cariño del público, consagrándose como una de las favoritas. Es por esto que su renuncia resultó muy inesperada. Al explicar los motivos de su decisión, la médica y judoca explicó que, a pesar de sus esfuerzos, ya no tenía tiempo y energía para seguir en el certamen. En este sentido, destacó que la maternidad es algo que tiene en mente concretar.

A pesar de que Pareto intenta mantener un perfil bajo y no revelar demasiados detalles sobre su vida personal, habló sobre el tema durante una entrevista con Caras. “Hoy en día tengo en la cabeza varias otras cuestiones, pero sí, es una posibilidad. Pero sí, yo creo que en algún momento va a llegar”, expresó. Según contó, fue el vínculo con su sobrina lo que le despertó sus ganas de maternar.

En este momento, la exestrella de MasterChef no está en pareja. Sin embargo, a diferencia de otras personas, para ella eso no es un impedimento para maternar. “Lo he hablado con una amiga y le dije: “Qué loco, yo antes decía ‘primero necesitaría una pareja’ y ahora digo 'no hace falta estar en pareja para ser mamá’. No descarto ser madre soltera”, reflexionó.

La Peque Pareto reveló por qué no quiere estar en pareja en este momento

Excampeona de Judo profesional, exganadora en los Juegos Olímpicos de Pekín (2008) y de Río de Janeiro (2016) y hasta médica especializada en traumatología: todas estas son las ocupaciones que mantienen a “La Peque” día a día. Tras su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio (2020), decidió retirarse oficialmente del deporte y actualmente trabaja como médica en el Hospital de San Isidro. Por todo esto, es consciente de que no cuenta con la disponibilidad horaria que requiere tener una pareja.

“Me pasaba que tenía que dar de baja salidas. Llegaba hasta el comer, iba a la previa, charlaba un rato, y a la una, dos como muy tarde, me volvía a casa. Fuera viernes, sábado. Tal vez el domingo no entrenaba, pero si yo ese día me acostaba a las tres, cuatro de la mañana porque iba a bailar... la semana entera que le seguía era un ente, no funcionaba ni para estudiar ni para entrenar”, contó Pareto en diálogo con Gente. Incluso, muchas veces llegó a perderse reuniones familiares, cumpleaños. Ante la pregunta de si había tenido parejas antes, “La Peque” dijo que sí pero que el problema siempre era ese: su falta de tiempo. “Y es real. O sea, yo lo acepto y hoy por eso tampoco estoy con nadie, porque es una realidad. Mis amigos, mi familia y las parejas que tuve saben cómo es mi vida y a veces es más difícil de aceptarlo”, cerró.