El Conejo de Gran Hermano sufrió un gravísimo accidente: "Está muerto"

Conmoción por lo que ocurrió con el participante de Gran Hermano. Alexis Quiroga contó la difícil situación que debió pasar hace un tiempo.

Alexis Quiroga, más conocido como "El Conejo" de Gran Hermano, fue protagonista de un gravísimo accidente automovilístico. "Está muerto, andá a verlo, lo maté", fueron las palabras del cordobés oriundo de General Cabrera, y dio detalles sobre la situación que sufrió tiempo atrás.

De acuerdo al testimonio de "El Conejo", éste manejaba su camioneta en compañía de un amigo cuando un acoplado grande se incrustó dentro de su rodado. En ese momento, el participante de Gran Hermano pudo salir ileso gracias a la ayuda de los bomberos, pero al principio se asustó al ver a su amigo desvanecido. "Está muerto, andá a verlo, lo maté", fueron las palabras de Alexis al ser rescatado.

"Llegaron los bomberos y me querían meter en la camilla, yo quería ver que mueva algo mi amigo. Estaban cortando el techo los bomberos y ahi veo que se levanta, estaba en Narnia. Ahí me llevaron en la camilla al hospital de donde soy yo, y de ahí a Río Cuarto. Ahí me cosen sin anestesia porque tenia infectado. Una vez que me limpiaron, jeringa adentro, con anestesia. Me informaron que mi amigo estaba bien, ahora está re bien", agregó "El Conejo", quien generó la preocupación de quienes lo estaban oyendo en la habitación.

Alfa se calentó con Holder y se pudrió todo en Gran Hermano

Walter "Alfa" Santiago se pudrió de Tomás Holder y se lo hizo saber a varios de sus compañeros de Gran Hermano. "Me chupa las pelotas", aseguró el polémico participante del reality, muy enojado con la actitud que estaría teniendo el tiktoker rosarino.

El lunes pasado comenzó Gran Hermano por la pantalla de Telefe y la convivencia dentro de la casa más famosa del país ya empezó a ser noticia. Las primeras nominaciones generaron algunas rispideces entre varios de los concursantes, con las estrategias y actitudes de cada uno en el centro de la polémica.

Uno de los personajes más controversiales de la casa sin dudas es Walter "Alfa" Santiago, que con una serie de declaraciones contra Alberto Fernández consiguió que el Gobierno Nacional saliera a desmentirlo y repudiarlo. Muy molesto con un compañero, el hermanito de 60 años disparó furioso contra Tomás Holder mientras hablaba con otros cuatro participantes.