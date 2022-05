El Chino Darín hablo de Úrsula Corberó y fue tendencia: "Mi mujer"

El actor sorprendió al público al hacer una demostración de amor en la alfombra roja de los Premios Platino.

"El Chino" Darín y Úrsula Corberó están en pareja desde hace más de cinco años. La pareja se conoció trabajando y día a día está más consolidada, prueba de eso es la declaración que hizo el actor en la gala de los Premios Latino, donde dio una entrevista que lo convirtió en tendencia en las redes por las palabras que declaró sobre su pareja. Los artistas suelen mantener un perfil bajo con respecto a su relación en las redes, por lo que los dichos de el hijo de Ricardo Darín tomaron por sorpresa a los seguidores.

El actor estaba en la alfombra roja de la gala de los Premios Latino y un periodista español comenzó preguntándole si estaba feliz. "El Chino" Darín manifestó que sí. Seguido a eso le consultó qué era lo que más le gustaba de España, la respuesta del artista fue: "¿De España? mi mujer". Esa romántica respuesta hizo suspirar a las fanáticas y causó sorpresa entre los cronistas que lo rodeaban con sus micrófonos esperando poder hablar con él.

"El Chino" Darín y Úrsula Corberó.

Otra representante de la prensa que estaba en ese momento junto a él, le mencionó que estaba solo en la gala y que Úrsula Corberó no lo pudo acompañar. Respecto a eso, "El Chino" Darín expresó: "No, pero bueno, no pasa nada, hay tantos compañeros... ya tendré tiempo de verla y disfrutarla en la intimidad que la verdad es lo que prefiero". Esta expresión causó risa entre los periodistas, por lo que el primero de ellos retomó la palabra.

El reportero le consultó si definiría a la actriz como la mejor de todas. En esta oportunidad "El Chino" Darín manifestó: "Sin dudas, pero no la definiría, me parece que si la defino la limito". Cada vez que el actor se refería a su pareja, dejaba boquiabiertos a quienes lo escuchaban. Pero como si eso fuera poco, cuando le mencionaron la idea de casarse explicó: "No hace falta". De esa forma dejó en claro que la relación, tal como la llevan actualmente es perfecta para ellos.

"El Chino" Darín se retractó de su forma de expresarse

El movimiento feminista ha conseguido muchos logros en estos últimos años y aún es un proceso que estamos transitando como sociedad. La deconstrucción es poco a poco y a veces uno hace comentarios inconscientes si tener en cuenta el significado de cada palabra por separado. Esto le pasó a "El Chino" Darín cuando se refirió a Úrsula Corberó como "mi mujer".

El actor rápidamente notó que se podía malinterpretar y se retractó: "El posesivo tal vez no está bueno, pero me está preguntando a mí personalmente que es lo que más me gusta: mi compañera, Úrsula. Podemos llamarla de un montón de maneras". Con respecto a trabajar juntos dijo que ya se verá, que ellos se conocieron de esa forma.