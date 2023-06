El cambio que involucra a Marley y que sorprendió a todo el mundo del espectáculo

Marley quedó bajó la lupa y Telefe habría tomado una drástica medida que cambia por completo el esquema previsto en los Martín Fierro.

En medio de los preparativos finales para una nueva jornada de premiación, la investigación por presunto abuso sexual contra el conductor Alejandro "Marley" Wiebe habría logrado que Telefe cambie por completo el esquema de los Martín Fierro. Tras deslizarse algunos nombres de posibles reemplazantes, finalmente dieron a conocer quien sería la opción del canal para hacerse cargo de la gala.

Una vez que se dio a conocer la baja del papá de Mirko de la conducción de los premios entregados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) debido a la denuncia de público conocimiento, empezó una carrera contrarreloj para dar con el nombre reemplazante, que lleve tranquilidad ante las turbulencias actuales. Sin Susana Giménez como compañera de Marley en la conducción, en principio se especuló que Verónica Lozano y Santiago del Moro serían la pareja elegida por Telefe hasta recientes declaraciones de la periodista Nancy Duré que pusieron otro nombre en el tablero de juego.

En el magazine Socios del Espectáculo (El Trece), la panelista de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares reveló que Iván de Pineda sería el encargado de llevar adelante los Premios. "Iván es espectacular, es correcto, es...", enumeraron en el programa, alegres por la noticia que involucra al modelo y animador en Pasapalabra, uno de los ciclos de juegos que mejor funcionan en la señal abierta.

No todos estuvieron de acuerdo con la presunta selección de Telefe; Adrián Pallares no tardó en disparar artillería pesada contra la figura, indignado: "Y después reparten las almohadas para dormir un rato porque te digo... la siesta que te pegas, ¡3 horas! Es distinto a Pasapalabra, este es otro formato y necesitás un animador... A mí me cae bien, pero ¿3 horas?".

Investigación por presuntos abusos: un joven involucró a Marley

Marley es otro de los famosos involucrados en causas de presunto abuso. En este caso, el conductor de Telefe fue acusado por un joven de identidad reservada, que vive en la provincia de Misiones y realizó una presentación ante la Unidad Regional II de Oberá.

La constancia policial manifiesta lo siguiente: "El funcionario de Policía que suscribe, hace constar: que ante éste Comando Regional, se presentó una persona que solicitó mantener la Reserva de su identidad y radicó DENUNCIA: manifestando txt: "Que me presentó por éste acto, a los fines de poner en conocimiento que con el temor propio del caso, con mi identidad reservada, quiero manifestar que en un viaje que he realizado a la provincia de Buenos Aires, más precisamente a la localidad de Pilar, en una casa quinta, no recuerdo ni puedo precisar la fecha exacta, pero fue hace muchos años atrás, vi y reconocí a los conductores famosos: MARLEY y MARCELO CORAZA, al primero lo llamaban 'el porteño' y al otro: 'el bonito'. Mayores detalles de figuración en la renuncia radicada".

Firmada por Ofelia De los Ángeles Pereira, Crio. Inspector 2do, Jefe UR-II de la Policía de Misiones, la constancia policial hace mención al conductor de Telefe que actualmente se encuentra en Colombia grabando un reality para la señal de Viacom CBS. El joven que realizó esta presentación también fue entrevistado por Crónica TV, en donde afirmó que estuvo a sus 14 años con "un conductor de televisión del canal de las tres pelotas" y añadió: "Corazza y un montón de sus colegas, compañeros, estuvieron con menores. Famosos de mucho dinero y funcionarios".