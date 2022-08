El calvario de salud que Aníbal Pachano filtró en El Trece: "Hay un problema"

Aníbal Pachano abrió su corazón en El Trece y dio detalles de la difícil situación de salud que atravesó. El conmovedor testimonio del bailarín y director teatral.

Aníbal Pachano hizo un profundo descargo que causó conmoción en la TV argentina. El reconocido bailarín y director teatral dialogó en las últimas horas con Nazarena Di Serio en una entrevista con El Trece y se refirió al calvario de salud que transitó.

En un mano a mano, la conductora de Un Tropezón No es Caída le confesó: "Creo que cuando pienso en vos, se me viene a la cabeza la frase 'el show debe continuar'". Pachano asintió y luego le comentó: "Es que me parece que debe ser así. Soy un resiliente de la vida. La resiliencia no tiene que ver solamente con la salud. Uno lo va transitando y te van pasando cosas buenas, malas, peores, mejores".

Con la curiosidad que la caracteriza, Di Serio indagó sobre la forma en la que el artista dio cada paso en su vida. "Vos siempre fuiste con un enfoque, ¿no?", le consultó. Y Aníbal explicó qué es lo que su padre le aconsejaba: "'Vos caminá por el centro, ni de derecha o de izquierda. Vos tenés que ir al centro y al objetivo se llega más rápido', me decía".

"Desde los 12 años hice un proceso... yo era chiquito y llegué a Buenos Aires. Mis viejos no llegaron en buenas condiciones económicas, me anotaron en el colegio Manuel Belgrano y le dije a mi mamá que quería trabajar", agregó el bailarín y director teatral de 67 años.

Aníbal Pachano reveló detalles de su salud en una entrevista con El Trece.

Aníbal Pachano también se refirió a cómo hizo para sobreponerse a enfermedades como el cáncer o el VIH/SIDA. "El trabajo para mí es salud. Eso es lo que me ha salvado siempre en la vida", sostuvo. Y hasta llegó a contar en detalle cuál fue uno de los momentos más complicados que atravesó: "Me pasaron varias cosas en distintos momentos. Pitty, la numeróloga y la tarotista Jimena Latorre me dijeron una cosa con diferencia de una hora: que yo iba a paralizarme por un tiempo, que me iba a quedar quieto y que no iba a hacer ningún trabajo".

"A las 48 horas, llegué a la clínica Fleni y me dijeron que tenía un puntito en el pulmón. ¿Uno o varios? Le pregunté. Y me hace como una trampita, en realidad eran dos puntitos. Y me dice 'en realidad hay un problema de otra naturaleza y es que tenés seis tumores en la cabeza'", recordó, todavía conmovido. Incluso, resaltó que su reacción fue reírse. "Yo decía 'no puedo creer que me explote la cabeza de esta manera'", exclamó. Sin embargo, le hizo frente a dicho escenario con una mentalidad positiva: "Ahí tuve como una lágrima y después dije 'mirá, ¿cómo se resuelve? ¿De qué manera? Yo de esta salgo'".

Aníbal Pachano reveló por qué se retira de los escenarios

En una entrevista que le concedió a Télam, Aníbal Pachano explicó el motivo por el que se despide de los escenarios: "Yo me bajo como bailarín, a los 67 años no tengo más ganas de bailar; es así de corta. Mi dedicación va a pasar por dirigir, armar equipos de trabajo, ser actor o filmar una película". Y precisó: "Como bailarín se cumplió una etapa de la cual estoy orgulloso, así como de todo lo que he hecho hasta el momento, pero yo no me voy del mundo del espectáculo, me retiraré el día que me muera".

Sobre su trayectoria, Pachano realizó un emotivo balance y explicó por qué se considera una persona "generosa". "Soy un tipo agradecido, la vida me tocó con una varita y me permitió hacer lo que quería, trabajé mucho para conseguirlo y creo que mi carrera es maravillosa. Me siento en plenitud, aprendí a cuidarme, hago un canto de la vida, no a la depresión. No me arrepiento de nada de lo que hice, toda mi vida ha sido un aprendizaje. Soy un tipo generoso porque la vida fue generosa conmigo, a pesar de haber pasado un montón de cosas difíciles, y quiero devolver todo eso con la posibilidad de ser un docente, un maestro y enseñar a generar nuevos equipos de trabajo", concluyó el exjurado de ShowMatch.