El calvario de Luis Ventura por la salud de su hijo: "Doce días de neumonía"

Luis Ventura está viviendo un duro momento personal por la salud de Antonio, su hijo de ocho años.

Luis Ventura está atravesando un duro momento familiar. Su hijo Antonio, de ocho años, que comparte con Fabiana Liuzzi, está internado por neumonía hace más de diez días y su cuadro sigue sin mejorar. Cabe destacar que el niño sufre de una enfermedad neurológica y ya había sido internado en ocasiones anteriores.

A pesar de que el periodista sigue apareciendo en pantalla haciendo su trabajo como todos los días, reveló que en su casa están viviendo días muy difíciles por la salud de su hijo. Ventura dio detalles sobre la salud del nene a través de una publicación en Instagram, que se llenó de mensajes de cariño y oraciones para el pequeño.

"Hoy nos toca esta... Hay que bancar. Doce días de neumonía y fiebre pero Antoñito es fuerte y aporta lo suyo... Después me vienen a romper las bolas con el Martín Fierro, con boludeceeees!!!! FUSH FUSHHHHH", publicó, dejando en claro que su prioridad siempre va a ser su familia. En la foto, se puede ver al nene acostado en una camilla de hospital con una mascarilla para poder respirar.

"Es lo único que importa en este momento. ¡Abrazo fuerte y pronta recuperación para Antonio!", le comentó una seguidora. "¡Toda la luz y la fuerza para éste campeón! Cariños desde Asunción, Paraguay", le escribió otra usuaria. Karina Mazzocco, Virginia Gallardo, Débora D'Amato, Mariano Iúdica y otros colegas de la televisión también le dejaron mensajes de apoyo a Ventura.

La enfermedad de Antonio, el hijo de Luis Ventura

Dos meses atrás, Luis Ventura había contado en diálogo con LPA (América TV) que Antonio "es un niño seismesino, de maduración prematura, y que desde que nació debió recibir tratamientos y estimulaciones especiales". “Tiene en su enorme cabecita un cerebro que esporádicamente le genera descargas eléctricas desmedidas y acotadas”, explicó el periodista.

En este sentido, Ventura señaló que tuvo que aprender a guiarse "por otro tipo de lenguaje", ya que "Antonito todavía no habla". "Está buscando la palabra y yo trato de ayudarlo todos los días. Tiene que ser estimulado permanentemente. Neurológicamente, hay que entender y saber leer lo que le pasa, muchas veces”, detalló el periodista.

“Yo he tenido situaciones catastróficas a nivel salud, de acompañar la agonía, el dolor, la tristeza y la muerte. Es algo tremendo. Acompañar esa situación para un chico era difícil porque no me permitía la lágrima. La lágrima me la empecé a permitir con mis hijos", admitió Luis.