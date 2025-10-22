El batacazo político de Eduardo Feinmann a 5 días de las elecciones: "Nadie lo espera".

El periodista Eduardo Feinmann lanzó una bomba política a cinco días de las elecciones en la que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y algunas bancas del Senado. Qué dijo en A24.

En el programa que comparte con su compañero Pablo Rossi, recordó que el presidente Javier Milei ya anticipó que habrá cambios en el gabinete después de los comicios del 26 de octubre. En ese momento, comenzó a dar su información.

"Yo creo que el Presidente va a jugar fuerte con algunos números 2 en algunos ministerios, creo que puede llegar a haber una sorpresa. Si se da puede llegar a haber una sorpresa tanto en la Cancillería como en el Ministerio de Defensa", sostuvo Feinmann en vivo.

Después de esa frase, Pablo Rossi le preguntó si se trataba de "algún tapado" que podría ingresar al gabinete de Milei. "Creo que alguien que, quizás, nadie espera en la Cancillería", respondió Eduardo Feinmann.

El batacazo político de Eduardo Feinmann a 5 días de las elecciones: "Nadie lo espera".

El tenso cruce de Feinmann con Milei en vivo

La semana pasada, el Presidente se presentó al piso de A24 para concederle una entrevista a Feinmann, con quien mantuvo un fuerte cruce. Ocurrió cuando el periodista le aseguró a Milei que 8 de cada 10 personas "no llegan a fin de mes". "Emitiendo no se arregla. ¿Cómo quiere que lo arregle? ¿Cómo le pongo plata a la gente?", le contestó Milei, a lo que el Feinmann le retrucó: "Usted es especialista en crecimiento con y sin dinero, Presidente". Allí, Milei, balbuceante, le dijo: "Crecimiento económico, con y sin dinero".