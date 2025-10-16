Feinmann no le creyó a Milei y lo humilló al aire de Radio Mitre: "Debe"

Feinmann no le creyó a Milei y lo humilló en vivo

El periodista Eduardo Feinmann criticó al presidente Javier Milei, después de la entrevista que le hizo en A24 el miércoles por la tarde. Qué dijo el jueves en Radio Mitre.

Mientras hablaba con sus compañeros de programa, Feinmann recordó la nota que hizo el día anterior. "En otro momento, le dije claramente al Presidente: 'Mire, el 80% no llega a fin de mes y está endeudado. La gente está endeudada. ¿Usted los tiene en cuenta?' Porque, además, el famoso 'pedo de buzo' la gente no lo está viendo".

"Emitiendo no se arregla. ¿Cómo quiere que lo arregle? ¿Cómo le pongo plata a la gente?", le contestó Milei en A24, a lo que el periodista le retrucó: "Usted es especialista en crecimiento con y sin dinero, Presidente". Allí, Milei, balbuceante, le dijo: "Crecimiento económico, con y sin dinero".

Luego de pasar ese fragmento al aire de su entrevista en Radio Mitre, Feinmann sentenció: "Qué se yo, debe ser".

El tenso cruce entre Milei y Feinmann

En un pasaje de la entrevista, Feinmann le achacó al Presidente que no le había dado ninguna nota desde que llegó a la Casa Rosada. "No me llore, no sea llorón. Usted sabe, tengo una agenda complicada. ¿Sabe que es lo que conspira que haga notas con usted? Yo le cuento: trabajo de 6 a 24. Usted está en un horario complicado". Sin embargo, tras su viaje a Estados Unidos, contó: "Me acomodaron la agenda para que estuviera más liberado. ¿Y sabe qué dije? 'Quiero ir de Feinmann'".