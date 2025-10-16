El tenso cruce de Milei con Feinmann al aire de A24: "No sea llorón"

Eduardo Feinmann y Milei vivieron un momento tenso al aire de A24.

Eduardo Feinmann y Javier Milei vivieron un tenso momento al aire de A24. Sobre el final de la nota al presidente de la Nación, el periodista le agradeció por la "charla franca" que mantuvieron e instantáneamente le reclamó: "Es la primera vez que me da una nota desde que es Presidente".

Al oir el reproche de Feinmann, Javier Milei le contestó: "No me llore, no sea llorón. Usted sabe, tengo una agenda complicada. ¿Sabe que es lo que conspira que haga notas con usted? Yo le cuento: trabajo de 6 a 24. Usted está en un horario complicado". Además, agregó que por el viaje que hizo a Estados Unidos pudo asistir al programa: "Me acomodaron la agenda para que estuviera más liberado. ¿Y sabe qué dije? 'Quiero ir de Feinmann'".