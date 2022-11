El anuncio de Gran Hermano que cambia rotundamente el juego dentro de la casa

El dueño de la casa anunció una particular jugada que tendrá lugar en la semana y que generará un clima muy tenso entre los participantes.

A un mes del inicio de su temporada 2022, las reglas de Gran Hermano empiezan a ajustarse a la reñida competencia que cada vez se vuelve más tensa dentro de la casa. Con tan solo 14 participantes en carrera, la producción anunció un cambio en las reglas del juego que pretende generar aún más rispideces en la casa y crean nuevas estrategias dentro de los grupos.

En la emisión del lunes 14 de noviembre, y tras la eliminación de Juan Reverdito que cambió los grupos de juegos en la casa, Santiago del Moro sorprendió al anunciar que tenía dos anuncios por parte de Gran Hermano: uno en sobre plateado (de menor importancia) y otro en sobre dorado, donde estaba la novedad más fuerte. Luego de hablar en un mano a mano con el cuarto eliminado, el conductor reveló qué había dentro de los sobres.

En primera instancia, Santiago del Moro abrió el sobre plateado, el cual anunciaba que alguien había hecho la nominación espontánea. Sin embargo, no especificó de quién se trataba, ya que generalmente lo suelen hacer durante la gala del miércoles, en donde los demás participantes también anuncian sus votos en el confesionario. Pero cuando leyó el sobre dorado sorprendió a todos los presentes en el debate: esa semana habría dos líderes en la casa.

Con esta nueva estrategia, habrá dos participantes que obtendrán la inmunidad y se salvarán de ir a la placa. Sin embargo, tendrán que ponerse de acuerdo para salvar a un solo participante de la gala de eliminación. Los dos líderes se definirán en la velada del martes y la jugada podría cambiar rotundamente el juego y las estrategias.

Alfa se descargó contra Juan tras su eliminación en GH: "Mierda"

Walter "Alfa" Santiago hizo un reflexivo descargo sobre su proceder dentro de la casa de Gran Hermano tras la salida de Juan. El concursante reveló que durante toda su vida hizo lo que quiso, más allá de las reglas establecidas por la sociedad.

"Yo no podría entrar, te juro, a ponerte un voto a vos, Thiago. No lo digo por ganar adeptos, por ganar votos o porque ustedes no me voten. No, para nada. Yo soy así. Toda mi vida fui un loco que hizo lo que quiso", comenzó su descargo "Alfa" en diálogo con Thiago, Romina, Marcos y Daniela. Y sumó: "Si me pongo a hacer un balance de mi vida, mi vida es eso. Hice lo que quise y respeté a todas las mujeres que estuvieron al lado mío".

Walter recordó a su hija y aseguró haberla criado de la mejor manera posible y que cuidó a su mamá hasta el último día de su vida. "Los extraño. Aunque parezca tonto, mis amigos son mi familia. Los adoro. Los quiero. Alguna vez ustedes van a llegar conmigo a Pepino (un restaurante en Martínez) y van a ver como es que me reciben en Pepino y como somos con mis amigos. Y te van a sumar a la mesa (a Thiago) de Pepino como si fueras uno más", sumó en alusión a sus amigos.

"Con los que más hablé fue con ustedes. Nunca hablé mal de nadie. Del único tipo que a mí me molestaron actitudes fue de Tomas y de Juan. Porque veía lo que hacían. Es más, se agarraron de esto (de su comentario a Coti), porque no estuvieron acá y no escucharon, no lo vieron, para tirarme mierda a mí", concluyó "Alfa".