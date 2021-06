El actor que interpretó a Ali en Doctor Milagro habló de Argentina: "Siempre me atrajo"

La noticia de que Doctor Milagro es furor en Argentina llegó al mismísimo actor que interpretó a Ali, logrando un pronunciamiento que sorprendió a sus fans locales.

Doctor Milagro es una de las telenovelas que más éxito tuvo en los últimos tiempos y la altísima audiencia hizo que la novela protagonizada por Taner Ölmez se volviese furor en todo el mundo, incluida Argentina. Transmitida por Telefe, la historia desarrollada en Turquía logró que el personaje de Ali Vefa se ganara el corazón de buena parte de los argentinos. Tanto que el mismísimo actor que lo interpretó se manifestó al respecto.

¿Qué dijo sobre la Argentina?

Tal como informó la revista Para Ti, Taner habló explícitamente de Argentina durante una entrevista y aseguró querer conocer el país. “Siempre me atrajo mucho. Es un honor que les guste mi trabajo”, aseguró el actor, que también mostró interés en conocer el país una vez que las fronteras se abran luego de la pandemia. Además, la revista aclaró que Taner desconoce la apertura de las fronteras en Argentina, y por esa razón está esperando que la situación se estabilice para comenzar con los trámites que le permitan ingresar a la nación.

En Doctor Milagro, Ali es un joven que tiene trastornos del espectro autista y también el síndrome de Savant (síndrome del sabio). Luego de haber sido enviado a un centro de atención especializada para niños de este estilo, descubrieron que sus capacidades cerebrales eran mucho mayores a las tradicionales, además de contar con habilidades especiales.

Más tarde, ingresa en el campo de la cirugía pediátrica como residente de una unidad quirúrgica en el Hospital Berhayat, de Estambul, donde debe demostrar su capacidad. Sin embargo, debido a su estado mental y emocional atípico, enfrenta conflictos con sus pares y con los pacientes. Esa caracterización llevó a que Ölmez fuera reconocido mundialmente por su talento y Argentina no fue la excepción. Sin embargo, el actor de Doctor Milagro ya había ganado reconocimiento por su participación en la novela Medcezir, que fue transmitida en la pantalla de El Trece en 2013.

Cambios de horario: La Voz pasaría al prime time y desplazaría a Doctor Milagro

Faltando pocas emisiones para el gran final de MasterChef Celebrity 2 Telefe estrenará una nueva temporada de La Voz Argentina, y en las redes ya empezaron a circular fuertes sospechas de que la telenovela turca Doctor Milagro sería la gran perjudicada en la redistribución horaria de la señal.

La novela turca se ganó el corazón de los televidentes y desafío todos los parámetros del rating al hacerse de picos sólidos de 17 puntos y ganarle con soltura a la competencia, ShowMatch La Academia (El Trece). La noticia de un posible cambio de horario que perjudique a la novela hizo que los fanáticos salieran al cruce de Telefe en redes sociales y que Soledad Pastorutti, jurado de La Voz, saliese a calmar las aguas.

"Ya me enganché con la novela de Doctor Milagro, espero que no la cambien de horario por este programa nuevo, porque ustedes Telefe son de temer", escribió una seguidora preocupada. "Voy a hablar con los jefes para que te respeten!!! También me gusta la novela!!", expresó La Sole y dejó muy en claro que ella también es fan de Doctor Milagro.