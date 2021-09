Eduardo Fort se cansó de Rocío Marengo

Un periodista reveló información exclusiva sobre el presente de la pareja. Rocío Marengo y Eduardo Fort comenzaron a salir en 2014.

Rocío Marengo y Eduardo Fort estarían separados, después del planteo en vivo que le hizo la modelo al empresario en la pista de Showmatch. El periodista Carlos Monti reveló información exclusiva sobre la situación actual de la pareja, después de días de especulaciones sobre si aún seguían juntos y ya no lo estaban.

“Le escribí para preguntarle cómo sigue su historia con Eduardo Fort después del pase de factura en la pista de La Academia. A partir de ese momento se involucraron en esta historia los hijos de él y empezó lo que podemos llamar una guerra fría en lo que era la pareja de Rocío y Eduardo. Tengo un WhatsApp de ella y es bastante claro”, comenzó su discurso Monti, en el ciclo Nosotros a la Mañana.

El periodista reveló con exactitud los textuales que Rocío Marengo le había enviado por chat: “'Por el momento no quiero contar qué está pasando en mi relación porque queremos transitarlo en paz. Necesitamos un tiempo para resolver unos temitas entre nosotros'. Están separados”, expresó el panelista y así aseguró que la pareja se habría roto después del exabrupto de la celebridad en el programa de Marcelo Tinelli.

Las palabras de enojo de Rocío Marengo en Showmatch

En medio de una de las emisiones de Showmatch, Rocío Marengo agarró el micrófono de Marcelo Tinelli y se desquitó contra su novio, quien nunca ha ido a ver sus performances al estudio. “Capaz no entienden. Hace ocho años que estoy en pareja y estoy colapsada de estar remando en dulce de leche tratando de salvar una relación. No es capaz de acompañarme, se hace el que me apoya y estoy harta. Re podrida”, lanzó.

“Ocho años bancándome a la ex que me salió a putear en todos lados a tratarme de prostituta. No es capaz de venir a bancarme... ¿Qué le da, vergüenza? Me mintió: me dijo que hasta que no tuviera la vacuna no iba a venir. Se fue a Estados Unidos un mes, a rascarse las pelotas, a ponerse la vacuna y no es capaz de venir”, continuó la modelo y remató: “Eduardo Fort, hacete cargo tenés una novia. ¿No querés venir? Chau, flaco. Estoy hasta acá. No hago más que remar en mi vida sola. Su familia me ama, la viste acá a Martita bancándome, me gané el cariño de sus hijos y vos sabés lo que es una familia ensamblada”.