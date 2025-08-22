Eduardo Feinmann vaticinó el peor final para Milei: "Se terminó todo"

La afirmación de Feinmann que preocupa a Milei.

Eduardo Feinmann reaccionó al escándalo con Diego Spagnuolo y al aire de LN+ lanzó un fulminante comentario sobre lo que estaría ocurriendo internamente entre Javier y Karina Milei, quienes todavía no se pronunciaron sobre el caso que paraliza a la sociedad y pone en jaque a La Libertad Avanza.

Al aire de su noticiero en LN+ Eduardo Feinmann dio su opinión sobre el creciente escándalo con Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y lanzó: "¿Qué es lo que creo? La preocupación más grande del Gobierno en estos momentos es si llegan a llamar al señor este (Spagnuolo) y cambia a arrepentido. Es la gran preocupación del Gobierno, que el tipo se transforme en el arrepentido. Game over, se terminó todo". Por su parte, su colega Pablo Rossi sentenció: "Se lleva puesto al Gobierno".

El escándalo que salpica a Diego Spagnuolo se desató luego de la viralización de audios en los que se lo escucha describir cómo funciona un supuesto sistema de recaudación ilegal que llega hasta la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, la hermana del jefe de Estado, que preside La Libertad Avanza a nivel nacional. Spagnuolo fue removido oficialmente del cargo este jueves y la Justicia logró ubicarlo este viernes y le secuestró su celular. En el caso que tramita en Chaco se repiten los nombres de Karina y de los Menem.

Las terribles frases de los audios de Diego Spagnuolo