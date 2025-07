Eduardo Feinmann se enojó con su producción al aire.

Eduardo Feinmann es uno de los periodistas televisivos con más carácter a la hora de manifestar su descontento con las situaciones que lo rodean. Así como hace algunas semanas se enojó mucho porque Cristina Kirchner salía a su balcón, en esta ocasión el conductor se sacó contra su producción por un error.

El presentador que este año dejó su silla en LN+ para pasarse a A24 se refería a una noticia relacionada a la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza cuando pidió que pasaran al aire un contenido audiovisual que la producción no tenía preparado. Esa situación sacó de quicio a Eduardo Feinmann y por eso el momento se volvió viral en las redes sociales.

"Lo que pasó en las paredes de Quilmes, mostralo por favor", terminó su descargo Feinmann y esperó uno segundos mirando a cámara sin emitir palabra, ante la no aparición de las imágenes que había solicitado. Acto seguido, reaccionó con tono de enojo y fastidio: "¿No lo tenés? Ok. Y, dale, maestro. Dale, y dale. Bueno, nos tenemos que ir a la tanda. Ok, vamos a la tanda. Dale, dale". Así fue como terminó ese bloque del ciclo de Feinmann, quien no pudo disimular la expresión de hartazgo y bronca en su rostro con sus quejas hacia el productor.

El enojo de Eduardo Feinmann por las salidas de Cristina a su propio balcón

"A mi producción les pido por favor que me saquen la imagen debajo de Ortelli. Mientras yo esté al aire no voy a permitir, yo no voy a ser cómplice de la payasada debajo del balcón", comentó sacado. Y siguió: "Que la señora sea feliz y la monada que está ahí que sean muy felices, pásenla lindo, pásenla bien, hagan lo que quieran, digan lo que quieran, la señora que salga, que esté alegre. Me encanta. Ahora, yo no voy a ser cómplice de mostrar esa payasada. Basta, para mí se terminó. Se terminó".