Video: Feinmann echó del estudio a una invitada que criticó a Javier Milei.

Eduardo Feinmann está en el centro de la polémica tras discutir con una invitada que criticó a Javier Milei adelante de él. El conductor se molestó, le dijo que le "falta educación" y la invitó a irse del estudio.

"Respondé esto, Iñaki. ¿Por qué el presidente insulta como insulta?", le consultó Feinmann a Iñaki Gutiérrez, quien también estaba en el programa. En ese momento, Isabel González (presidente del centro de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras): "Con investudura presidencial". Eso, para el conductor, fue sobrepasar los límites.

"Sh, ¿hace falta que te metas en todo? No corresponde que te metas, las reglas las pongo yo. No corresponde", exclamó Feinmann, a lo que la invitada le respondió: "Quizá a vos no te parece".

Feinmann decidió mandar a la tanda tras pelearse con la invitada

En ese momento, Eduardo Feinmann optó por terminar la entrevista tanto con Isabel González como con Iñaki Gutiérrez lanzando un duro comentario contra la presidenta del centro de estudiantes: "Gracias por haber venido. Ay, Dios mío, cuánto van a tener que aprender, cuántas cosas que vas a tener que aprender Isabel. Educación por sobre todas las cosas. Vamos a la tanda".