Feinmann comparó a Cristina Kirchner con Videla: "Él se murió cagando, ¿por qué ella no?"

Eduardo Feinmann habló sobre la condena a Cristina Kirchner, la comparó con Jorge Rafael Videla y sugirió que ella también puede morir "cagando" como el dictador de una de las etapas más oscuras de la República Argentina. El papelón ocurrió en vivo, al aire de A24, y generó el repudio de muchísimos televidentes.

Luego de arrancar su programa del 10 de junio, mismo día que salió el fallo, con un champagne en la mano a modo de festejo por la resolución de la Corte, Feinmann volvió a derrapar con un desagradable comentario en contra de la exPresidenta de Argentina. Precisamente, comparó a Videla, el mayor dictador de la historia del país, con Cistina Kirchner y aseguró que lo "alegraría" si ella tuviera el mismo final que tuvo el presidente de facto.

"Videla, ese horroroso tipo que terminó muriendo cagando en un inodoro. Me encantó. ¿Y por qué no con Cristina? ¿Por qué no? Si los dos son horrorosos", empezó por decir en su editorial que salió al aire en el programa que conduce por A24. Luego, justificó sus dichos: "Uno por robar bebés, matar gente, torturarla y tirarlos al río. Y la señora esta por robar. A mi me encantó ver la imagen de Videla morir cagando en un inodoro".

Por último, trató de atajarse: "No le deseo los mismo a Cristina, obviamente. Pero, ¿por qué no las mismas condiciones? ¿Por qué un delito sí y otro no?". De este manera, Feinmann comparó un delito de lesa humanidad, como el que cometió Videla y por el cuál fue condenado en un juicio histórico para el mundo entero, con el fallo de la Corte contra Cristina Kirchner por la causa de vialidad

El video viral de Diego Maradona en apoyo a Cristina Kirchner: "Hasta la muerte"

Diego Maradona siempre se posicionó políticamente cerca de los gobiernos populares, y así lo hizo con el de Cristina Fernández de Kirchner. Tras la confirmación de la condena por la causa Vialidad, se viralizó un video del futbolista fallecido en 2020 alentando a la expresidenta.

CFK fue condenada a seis años de prisión e inhabilitada para ejercer cargos públicos de por vida y las redes sociales se llenaron de reacciones tanto a favor como en contra de esta noticia. Muchas de las personas cercanas al kirchnerismo citaron un famoso video en el que se lo ve a Maradona exclamando: "Voy a ser cristinista hasta los huevos".

Esa frase se dio en un momento que Maradona había tenido problema con su pasaporte, por lo que atravesó inconvenientes para viajar a Dubai y acusó al entonces presidente Mauricio Macri de estar detrás de ese desperfecto. "Quiero decirle al traidor de Granados (intendente de Ezeiza), a su mujer y sus hijos, y decirle a Macri que me haga lo que me haga, voy a ser cristinista hasta los huevos. Acordémonos que ya nos vienen robando desde Franco Macri, no de Mauricio Macri", fueron las palabras del padre de Dalma y Gianinna Maradona.