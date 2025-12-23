Feinmann explotó contra una senadora de La Libertad Avanza.

María Emilia Orozco, senadora de La Libertad Avanza, estuvo en boca de muchos durante los últimos días por una maniobra más que llamativa: a falta de que Victoria Villarruel distribuya los despachos que le corresponden a cada legislador, la mujer colocó un cartel con su nombre en uno con vista a la Plaza de los Dos Congresos, uno que claramente es falso. Desde luego, todos se anoticiaron de ello y la libertaria quedó sumamente expuesta tanto entre sus colegas como ante los medios de comunicación.

Uno de los programas que se hizo eco de esto fue el que conduce Eduardo Feinmann en A24. El reconocido periodista le dedicó palabras más que duras a la representante escogida por los votantes, tanto por el intento de apropiarse de esa oficina con vista preferencial como por haber orquestado una serie de fake news que lo tuvo a él como una de las víctimas.

El cartel trucho puesto por María Emilia Orozco en el Senado.

¿Qué dijo Feinmann de María Emilia Orozco?

Al momento de tratar el tema, Eduardo Feinmann cuestionó a Orozco: "¿Esta senadora no tuvo un tema con afiliados truchos también? Esta mujer hace tiempo que trucha cosas". Tras ello, tanto él como sus compañeros (entre ellos, Nicolás Wiñazki) hablaron sobre la campaña de fake news que supo perpetrar, a lo cual el conductor advirtió: "Yo fui una de las víctimas de esta impresentable, junto con otros periodistas. Inventó noticias falsas".

En esa misma línea, señalaron el antecedente del exdiputado Emiliano Estrada, quien terminó procesado judicialmente por esto. Más adelante, el trabajador de prensa fue aún más crítico con la mujer ligada a la política: "Esta mujer, en La Libertad Avanza, implica lo peor de la casta. Los peores defectos".