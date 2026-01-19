Kicillof pivotea entre La Plata y Chapadmalal: agenda de gestión y rosca política de verano

El gobernador Axel Kicillof continúa con una laxa agenda de verano pivoteando reuniones entre Casa de Gobierno en La Plata y la residencia de Chapadmalal. A la gestión que lleva adelante en la provincia de Buenos Aires le suma la rosca política que hay detrás de las elecciones del Partido Justicialista provincial previstas para el próximo 15 de marzo. Este martes estará en Chascomús y mantendrá una reunión con pymes y empresas, y luego visitará uno de los establecimientos educativos en donde se lleva adelante el programa Escuelas de Verano.

Fuentes gubernamentales detallaron a El Destape que la baja exposición del mandatario responde a una “reconfiguración interna", luego de un “año intenso y positivo", como creen que fue el 2025 para su espacio. “Antes de volver a la arena pública, hay que oxigenarse y planificar", dijo un dirigente muy cercano al Gobernador. “La gestión no te da tiempo a bajarte, pero en algún momento tenés que tomar distancia para reconfigurar y avanzar", cerraron al respecto.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En estos días, además de las reuniones fuera del radar periodístico, Kicillof mantuvo el diálogo con los gobernadores peronistas, más no así con otros pares de la oposición. En ese sentido, las visitas a otras provincias, por ahora, "no están previstas", para las próximas semanas.

PJ bonaerense; el barro que se viene

A la agenda de gestión se suma la política y la rosca en torno al PJ bonaerense. Este martes habrá reunión de la Junta Electoral del Partido Justicialista que encabeza el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini. Con el cronograma definido, las dos tribus que disputan la presidencia -La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro- se verán las caras nuevamente.

Respecto de las negociaciones de cara las elecciones del partido - previstas para el próximo 15 de marzo - desde el entorno del mandatario reconocieron que se puede dar con una "lista conjunta", o ir a "internas", aunque reconocieron que no era lo ideal. "Ir a una interna es estar disociado de la realidad", indicaron.

Amén de ello, el MDF insiste en que el Partido “debe estar alineado al gobierno de Axel Kicillof". En tanto, La Cámpora propone “mantener la misma cantidad de sillas” que hasta ahora y allí radica el problema madre. Además de los cargos dentro del partido, la agrupación de Máximo tiene a todos los apoderados bajo su ala. Se trata de Eduardo López Wesselhoefft, Facundo Tignanelli, Patricia García Blanco y Ulises “Coco” Giménez, aunque el último goza de cierta autonomía. En la reunión el kicillofismo coló nombres propios y puso a Ana Laura Ramos y Sol Berriel como apoderadas por el MDF.

El cronograma electoral del PJ fijó para esta semana la exhibición de los padrones del Partido: desde el jueves 22 al martes 27 de enero. Además, habrá tiempo hasta el mismo 27 de hacer observaciones y presentaciones en relación al padrón. En tanto, la fecha límite para la presentación de candidatos será el domingo 8 de febrero y, previo a ello, el martes 3 del segundo mes vencerá el plazo para presentar los avales correspondientes a cada lista que se presente. De no conseguirse una sola lista, el domingo 15 de marzo serán las elecciones del partido.