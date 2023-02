Echaron de su edificio a una figura que brilló con Tinelli en Showmatch: "Acto de vandalismo"

Una exparticipante de Showmatch, conducido por Marcelo Tinelli, fue increpada por sus vecinos y piden su inmediata salida del edificio. De quién se trata.

Una figura que trabajó con Marcelo Tinelli en Showmatch vive un calvario inesperado. Los vecinos de su edificio se pusieron duros y juntaron firmas para echarla por un sinfín de motivos, motivo por el cual esta situación salió a la luz en el mundo del espectáculo.

Se trata de Ayelén Paleo, quien participó de la edición 2012 de Showmatch y protagonizó una pelea con Carmen Barbieri, jurado de ese entonces. La mediática tuvo una fuerte discusión con un vecino por una deuda que ascendería a los cinco mil dólares. Esta información fue revelada en Socios del Espectáculo, el programa conducido por Rodrlgo Lussich y Adrián Pallares a través de El Trece.

Esta situación generó una furia por parte de Ayelén Paleo, quien realizó un "acto de vandalismo", según contaron en el ciclo. Tomó la decisión de rayarle toda la puerta del departamento con un elemento filoso para escribirle "estafador puto garca", y desató la locura de los inquilinos del edificio cuando se enteraron que fue ella.

Además, según lo que dijo Adrián Pallares en Socios del Espectáculo, la exparticipante de Showmatch cumplió 32 años y frente a la tensa relación que mantiene con sus vecinos, todo parace indicar que no fue en su departamento. Por el momento, ninguno de los dos realizó una denuncia formal.

Fue humorista de Tinelli en Showmatch y ahora enfrenta una denuncia internacional: "Agrava la situación"

Una reconocida humorista que trabajó Marcelo Tinelli en Showmatch enfrenta un inesperado juicio de índole internacional. En los últimos días, recibió una carta documento que la puso contra las cuerdas y fue enviada por una de las productoras estadounidenses más importantes.

"Después de las peleas con Susana, Moria y Carmen, ahora se suma la productora de cine más importante del mundo que fue contra la imitadora y debido a esto la artista tuvo que cambiar el nombre y la marquesina del su espectáculo", indicó Juan Etchegoyen por Mitre Live. Se trata de Fátima Florez, quien participó de Showmatch con Tinelli en 2015 y ahora vive un impensado calvario.

La productora de cine de Estados Unidos Metro-Goldwyn-Mayer le envió una carta documento, luego de que Florez utilice la imagen de la empresa para un show suyo. "El espectáculo se iba a llamar Fátima de Película y tuvo que cambiarlo todo ¿Saben quién le salvo las papas a la imitadora? Messi y los muchachos de la Selección. Con su equipo decidió llamar a su show Fátima es Mundial", reveló el periodista de espectáculos.

Las consecuencias de la demanda son letales: una de ellas es tener complicaciones a la hora de acceder al país norteamericano. "Con un problema así la Visa no te la dan, y ahí me están diciendo que las cartas documentos fueron varias, me agregan que la demanda sigue en pie, lo cual agrava la situación", describió Etchegoyen. Se estima que en las próximas semanas, podría darse a conocer cómo avanza la situación legal de Fátima Florez con la denuncia que trascendió fronteras.