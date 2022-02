Carmen Barbieri reveló la venganza millonaria a Santiago Bal por serle infiel

Carmen Barbieri se sinceró y contó su venganza contra Santiago Bal cuando este la engaño con Ayelén Paleo.

Carmen Barbieri sorprendió al revelar después de muchos años cómo hizo para vengarse de Santiago Bal luego de que el actor y director la engañara con Ayelén Paleo en el 2011. "Que le doliera cuando la tuviera que pagar", contó la conductora de Mañanísima (Ciudad Magazine TV) sobre el millonario desquite que llevó a cabo, dolida por la infidelidad de quien fuera su pareja durante tantos años.

Este martes, en Mañanísima hablaban sobre la increíble cifra que habría pagado Wanda Nara recientemente por una cartera Louis Vuitton, mientras el escándalo con Mauro Icardi vuelve a las primeras planas de los portales de espectáculos del país. En ese contexto, Carmen Barbieri interrumpió a Estefanía Berardi y recordó la millonaria venganza contra Santiago Bal, que llevó a cabo cuando el director y actor la engañó con Ayelén Paleo en el 2011. Esta infidelidad llevó a la capocómica a divorciarse del padre de su hijo Federico.

"Cuando yo me separé, le quise reventar la tarjeta a Santiago para que le doliera cuando la tuviera que pagar", comenzó contando Barbieri. Acto seguido, la capocómica pasó a detallar qué se compró con la tarjeta de quien fuera su esposo y a quien cuidó hasta su muerte: "Me compré 4 carteras Louis Vuitton y dos relojes Omega, con brillantes y todo... con la American Express que yo tenía, pero que no era la titular". Fue entonces que Pampito quiso saber cuánto había gastado en todos estos objetos de lujo.

"Eran como 20 mil dólares", replicó sincera Carmen Barbieri, aunque aclaró que en aquel momento cada dólar costaba dos pesos argentinos. Así como contó que la tarjeta había que pagarla, también reveló que Santiago Bal la llamó en cuanto se enteró del gasto que había hecho. "Mirá que me van a sacar la tarjeta si vos no la pagás", le reprochó el actor y director. La respuesta de Carmen Barbieri fue tajante: "Yo no la voy a pagar, vos te fuiste de casa, vos pagala".

El comentario de Carmen Barbieri sobre Laurita Fernández

La exesposa de Santiago Bal se refirió la jurado de Showmatch en medio de una de las emisiones de su programa de actualidad, Mañanísima. "Lo está haciendo muy bien Laurita, además es muy divertida", reveló la hija de Alfredo Barbieri sobre el reemplazo que Fernández está haciendo en Bienvenidos a Bordo de Guido Kaczka, quien se encuentra de vacaciones.

"De verdad que todo lo que hace, lo hace bien y esto le va como anillo al dedo", continuó la celebridad, en reconocimiento de la labor que Laurita lleva adelante como presentadora de televisión, a pesar de que su formación siempre ha tenido que ver con lo artístico: baile, actuación y canto. Si bien no es la primera vez que la joven está en ese puesto, ya que ha conducido Cantando 2020, El club de las Divorciadas y más programas, la vedette decidió destacar su trabajo en el ciclo de entretenimientos de El Trece.