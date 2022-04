Durísima acusación de Andy Kusnetzoff contra Eduardo Feinmann: "Me traicionó"

Explosiva denuncia a horas del comienzo de PH. Andy Kusnetzoff y una anécdota que no recuerda de la mejor manera junto a Eduardo Feinmann.

Andy Kusnetzoff está próximo a estrenar una nueva temporada de PH: Podemos Hablar en Telefe. Y horas antes de este suceso, decidió hacer público su malestar con Eduardo Feinmann. "Un poco me traicionó", exclamó el conductor, recordando una anécdota personal que el público desconocía.

"Cuando Anamá Ferreira me criticó por las notas que le había hecho en CQC, él empezó a adjetivarme. Creí que la charla iba a servir pero no. Creo que un poco me traicionó”, comenzó diciendo Andy Kusnetzoff, quien recalcó que se tomó un café con Eduardo Feinmann para limar asperezas y en donde lo invitó a su programa.

Reconociendo que creyó haber dejado las diferencias atrás, Andy lapidó a Feinmann con la siguiente revelación: “Llegué a tomar un café con un invitado que no quiso venir: me junté media hora con Eduardo Feinmann en La Biela. Él se había enojado porque decía que yo lo había criticado y le dije que estaría bueno que viniera a charlar a PH. Un café no se le niega a nadie. Pero al programa no vino. Hablamos y estuvo bueno. Tampoco hubo buena onda, pero sí respeto”.

La evolución de Andy Kusnetzoff en PH

Andy Kusnetzoff lleva varias temporadas al frente de PH. Y en el comienzo de este ciclo, el conductor tuvo diferencias con parte de las figuras que asistieron al mismo. Asì lo recordó en diálogo con Télam: “Me saqué muchos prejuicios con el programa, sobre todo en el primer año. Como se llamaba Podemos Hablar, traté de no vetar a nadie y de invitar gente con la que no comulgo, pero ahora ya me parece que alguna empatía debe haber”.

"Llegar a la sexta temporada me parece digno de reconocimiento, sobre todo con formato propio. Ya no hay ese tiempo en la tele para empezar algo y que quede. Somos de los últimos bastiones de la autogestión", agregó Andy Kusnetzoff, quien está pasando un gran momento profesional y este sábado le dará inicio a un nuevo capítulo de su exitoso programa.

