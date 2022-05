Donald reveló la enfermedad que padece: "No le voy a permitir que me robe el alma"

Donald McCluskey publicó una desgarradora carta anunciando la enfermedad neurológica que padece hace años.

A sus 75 años, Donald McCluskey publicó un impactante comunicado anunciado que padece un trastorno neurológico. A través de una carta publicada en Facebook, el músico explicó que esta enfermedad le fue diagnosticada años atrás pero que a partir de la pandemia se intensificó.

Por decisión personal, Donald mantuvo esta enfermedad en secreto desde hace años. Sin embargo, ahora su situación empeoró y decidió contárselo a sus seguidores abiertamente. “Tengo un Parkinson galopante, amigos, y cuando empiezo a temblar me cuesta parar. Le presento batalla día a día, apelando incluso a terapias alternativas que alivian”, comenzó.

“Lo quiero vencer, pero noto que pese a mi resistencia, el mal no cede y no se da por vencido. Gracias a Dios, a la Virgen, a Jesús y a la ciencia, existe un medicamento que calma, que aquieta, que apacigua, disminuye y hasta hace desaparecer (por completo) los temblores (siempre y cuando se observen determinadas condiciones)”, continuó el intérprete de Las Olas y el Viento.

“No solo el temblequeo es lo feo del Parkinson. Además de ese fastidioso síntoma visible e inocultable en mi dedo pulgar izquierdo, aparecen otros signos notorios y muy incómodos como ser la rigidez y la lentitud”, enumeró el artista junto a otros síntomas más, como “dolorosas contracturas en la espalda”. “Pero acá estoy, amigos. Y sigo estando vivito y coleando, gracias a Dios”, añadió.

Comunicado subido por Donald McCluskey a Facebook.

Afortunadamente, Donald encontró algunas actividades que le reducen los síntomas, como “estar sentado en paz”, tocar la guitarra y cantar “en un escenario, o en un sillón de casa o en ambientes amables y amigables (despojados de estrés, enojos, tristeza y/o angustia)”. “Me provoca gran alegría. Los temblores desaparecen por completo”, reflexionó.

Por el contrario, sus síntomas aumentan al pararse y ponerse en movimiento. “Ahí se agudizan las tensiones y se trasladan a todo el cuerpo. Para desplazarme de un lado a otro, debo hacerlo agarrándome de lo que encuentre a mano y con extrema lentitud doy un pasito detrás del otro hasta que llego a donde me propuse llegar sin caerme, aunque tomando seriamente en cuenta el peligro que significa moverme así, debido a la posibilidad de marearme, caerme y de lastimarme con el porrazo”, señaló.

Y cerró su carta con un motivador mensaje: “En mi caso, al dichoso Parkinson no le voy a permitir que me robe el alma. ¡Por supuesto que no! Podrá meterse con mi cuerpo, pero no con mi espíritu y mi vida, que está solo en las manos de Dios bendito. ¡Gracias Dios y señor mío por tu amor y por cada minuto de vida que me obsequias en este mundo junto a Vero, a mí familia, mis amigos y todos mis seres más queridos!".

Qué es el Parkinson, cuáles son los síntomas y qué causas que lo producen

La enfermedad de Parkinson es un tipo de trastorno de movimiento que se desarrolla cuando las neuronas no producen suficiente dopamina. Los síntomas principales son: temblores en piernas, manos, brazos y cara, problemas de equilibrio y coordinación, rigidez y lentitud en los movimientos. Generalmente, afecta más a hombres que a mujeres y suele desarrollarse a partir de los 60 años. No hay una causa exacta que desencadene los síntomas, aunque los expertos creen que se debería a una combinación de factores genéticos y medioambientales, sumado al deterioro natural del organismo durante la vejez.