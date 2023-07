Dijo que sí: El Trece tiene todo listo para presentar la vuelta de un famoso conductor

En El Trece están expectantes por la vuelta de un famoso conductor para que quede fijo en uno de los programas furor del canal. A quién llamó Adrián Suar.

En medio de cambios en la grilla de programación de los distintos canales de televisión, El Trece confirmó el regreso de una figura que tiene un vínculo de años con el canal de acuerdo a información obtenida por El Destape. El famoso conductor en cuestión viene a reemplazar de manera definitiva a otro, cuya salida se dio de manera repentina por estar abocado a otro proyecto.

La programación de El Trece se vio afectada en los últimos días por un cambio de último momento. Es que hay dos programas que ya no seguirán más a partir del lunes 31 de julio: se trata de Bienvenidos a bordo, conducido por Laurita Fernández; y De qué signo sos por Lali González.

Por este motivo, la gerencia de programación a cargo de Adrián Suar tuvo que mover la grilla para ajustar los horarios de los programas con la puesta en marcha de uno: Poco Correctos, que tendrá la conducción de Leandro "El Chino" Leunis y Joaquín "El Pollo" Álvarez, quien recientemente abandonó Nosotros a la mañana.

Según pudo averiguar de El Destape, el magazine matutino contará con el regreso del periodista que originalmente arrancó como conductor del ciclo: Fabián Doman. Todavía no se sabe cuándo volverá exactamente el expresidente de Independiente, por lo que el "Negro" González Oro continuará al frente unas emisiones más.

Renunció en El Trece y dejó expuesto a Adrián Suar: "Caótico"

Una reconocida exfigura de El Trece habló sobre el mal momento que vivió dentro del canal cuando trabajaba allí y reveló la verdadera razón por la que decidió irse. Se trata de Juan Manuel "El Rifle" Varela, quien trabajó en Telenoche (El Trece) entre 2014 y 2017. Después de tres años de experiencia allí, tomó la firme decisión de abandonar el canal de Adrián Suar y buscar nuevos caminos. Ahora, finalmente dio a conocer todo lo sucedido.

A diferencia de otras figuras televisivas, "El Rifle" no se fue porque otro canal le ofreció una nueva propuesta, sino porque ya no podía tolerar más continuar en El Trece. "Me fui porque se cumplió un ciclo. Me quería ir bien. Si seguía trabajando ahí, no iba a ser feliz”, había confesado en ese entonces.

Y agregó que en este momento de su vida, ya no tiene "la necesidad de mentir o de ocultar o no decir la verdad". "Esa es la verdad. No tengo que quedar bien con nadie", sumó con firmeza. Ahora, conversó en el ciclo radial Por si las Moscas (La Once Diez) y apuntó directamente contra el noticiero.

“Todos me ven como un visionario, me dicen ‘la viste, la viste’. Y no fue así. Cuando yo me fui la situación no era tan caótica como es hoy. Hoy sí la situación es caótica y se perdió el rumbo en el canal. La nave insignia de los noticieros es Telenoche y que Telenoche haya llevado a Aníbal Lotocki, es perder una de tus banderas", reflexionó, en referencia al cirujano denunciado por Silvina Luna y varias otras figuras, a causa de su mala praxis.