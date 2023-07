Adrián Suar se hartó y levantó dos programas de El Trece: se terminan el 28 de julio

Adrián Suar tomó la fuerte decisión de cancelar un programa de El Trece y ya le consiguió un reemplazo. Cuál es el programa que el gerente de programación levanta este viernes 28 de julio.

El rating de la televisión argentina está que arde. En su búsqueda por volver a llevar a posicionar a El Trece como el canal que más mide del país, Adrián Suar -gerente de programación- se hartó y levantó dos programas que terminarán precisamente este viernes 28 de julio.

Consciente de que debe hacer cambios constantes para poder competirle a Telefe, el canal más visto de la TV nacional abierta desde hace más de 65 meses consecutivos (más de 5 años), "El Chueco" volvió a hacer un fuerte cambio para lo que viene en el Grupo Clarín.

En las últimas horas, se conoció que Suar canceló ¿De qué signo sos?", ciclo de entretenimiento que Lali González conduce desde el pasado 13 de febrero, y también Bienvenidos a Bordo, que desde hace un tiempo lleva adelante Laurita Fernández.

En lo que respecta al envío de Lali, nunca pudo alcanzar los puntos de rating esperados por El Trece, por lo que optaron por levantarlo. Sin embargo, en cuanto al programa de Laurita, todavía se desconoce la razón por la cual dejará de salir al aire.

Adrián Suar volvió a realizar fuertes cambios en El Trece para competir en el rating.

El nuevo programa que Adrián Suar prepara para El Trece

Tras la cancelación de ¿De qué signo sos? y de Bienvenidos a Bordo, Adrián Suar tiene pensado estrenar el próximo lunes 31 de julio un nuevo programa. Se trata de Poco correctos, el magazine de actualidad que tendrá en la conducción a Joaquín "El Pollo" Álvarez y Leandro "El Chino" Leunis. Al mismo tiempo, María Belén Ludueña, Ronnie Arias, Estefi Berardi y Agostina Scalise formarán parte del panel del nuevo ciclo.

El Pollo Álvarez y el Chino Leunis conducirán Poco Correctos en El Trece.

Cómo quedan las tardes de El Trece

14.30 horas: Pasaplatos famosos (Carina Zampini).

16 horas: Los desconocidos de siempre (Alexander Caniggia).

17 horas: Poco correctos (Joaquín "El Pollo" Álvarez y Leandro "El Chino" Leunis).

18.30 horas: Ahora Caigo (Darío Barassi).

20 horas: Telenoche.

Griselda Siciliani dijo lo que nadie sabe de Adrián Suar

Griselda Siciliani brindó un testimonio que generó revuelo en la farándula y el espectáculo argentino. La famosa actriz contó lo que nadie sabe de Adrián Suar y del vínculo que llevan tras haberse separado en 2016 luego de más de ocho años en pareja.

En una entrevista que le concedió a Intrusos en el Espectáculo, Siciliani fue consultada por un notero sobre los elogios que Suar le suele hacer públicamente. "Cuando leés o escuchás que tu exmarido dice cosas tan lindas acerca de tu personas, ¿qué pensás o qué sentís?", le preguntó el notero.

"Bueno, no me sorprende porque tenemos una relación muy cercana", respondió rápidamente la actriz de 45 años. Y luego señaló que suelen compartir varios momentos juntos: "Tenemos una hija chica todavía y nos vemos todo el tiempo. Sería raro que no hablara en esos términos porque tenemos ese vínculo muy amoroso, muy familiar... tenemos un vínculo muy hermoso".

Al mismo tiempo, Griselda Siciliani dejó en claro que está "muy orgullosa" por la relación que construyeron. "Tampoco hicimos tanto esfuerzo, se da naturalmente por la personalidad de cada uno, por la ideología, por lo que pensamos de cómo criar a nuestra hija. No me sorprendió...", concluyó la madre de Margarita, la hija que comparte con Suar y que tiene 11 años.