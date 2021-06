Diego Ramos casi se quiebra: reveló que le dijeron "enfermo" en las redes por ser gay

El actor de 48 años detalló cómo sufrió en las redes luego de haber contado públicamente que es homosexual: "Tengo la edad que tengo, pero me duele".

Fiel a su costumbre, Diego Ramos se sinceró a pleno en vivo y, en esta oportunidad, lo hizo en el programa Debo Decir, liderado por Luis Novaresio en América TV, donde contó un mal momento que pasó con las redes sociales.

"Había sucedido una cosa en la televisión que me habían dicho que era un desperdicio por mi sexualidad, yo expliqué, bla bla bla. Entonces, uno me contesta: ´lameb*las, dejá de hacerte la mariquita ofendida en la TV. Sé feliz y bancate que haya personas normales que te vean a vos como lo que son, unos enfermos´", relató Ramos ante una pregunta de Novaresio

Esta lamentable situación fue revelada por el actor de 58 años -que dijo públicamente que es homosexual- cuando el conductor lo consultó acerca de "el peor momento que pasaste en las redes". En ese instante, el invitado reconoció igualmente que no lo insultan mucho en las redes, ya que no es "una persona que genere eso", aunque "de vez en cuando" le deja "cosas". Por otro lado, aclaró: "si me decís algo malo intento hacerte ver porqué me decís algo malo".

Diego Ramos agregó que los agravios hacia él por su condición sexual no terminaron allí, sino que ese usuario -del que no dio el nombre- continuó. "Hay tantos otros que padecen la enfermedad de ser gay o lesbianas y no se reconocen como enfermos, como lo que realmente son", citó Ramos en referencia a las palabras de su agresor. A pesar de estar seguro sobre su identidad, admitió que le hace muy mal recibir ese tipo de mensajes: "Me duele que me escriban esto, tengo la edad que tengo pero me duele todavía".

"No me gusta, me ofende, yo voy a tratar de hacerle entender siempre que soy así para que esto no lo reciba un nene de 18 años, al que no sólo le va a doler sino que lo va a clavar para toda la vida", sentenció.

La carrera de Diego Ramos en la TV argentina

Nacido el 29 de noviembre de 1972 en Palermo, Ciudad de Buenos Aires, el también cantante debutó en la pantalla chica en 1992 en Atreverse, por Telefe, en tanto que más tarde se destacó en: Ricos y famosos, Verano del 98, Muñeca Brava, Buenos vecinos, Amor latino, El refugio, Amas de casa desesperadas, Casados con hijos, Patito feo, Violetta, Solamente vos y Milennials.