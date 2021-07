Despidos masivos en ShowMatch por bajo rating: "Mucha gente se queda sin laburo"

El bajo rating de La Academia sigue haciendo estragos y ahora se vieron obligados a cancelar una parte del programa de El Trece, por lo que varios empleados ya no tendrán lugar.

La crisis en Showmatch, La Academia (El Trece) parece no tener fin en este 2021 para Marcelo Tinelli y ahora fue cancelada la sección humorística debido al bajo rating que tenía en uno de los canales del Grupo Clarín. “Se dio por terminado el ciclo de los viernes de humor. Nunca viví cobrando sin laburar. Me dijo que justo les iban a comunicar a todos que no seguían. Una lástima porque mucha gente se queda sin laburo", reveló el comediante Diego Pérez en la entrevista con Mientras tanto (Mucha Radio, FM 89.5).

Entonces, ya no habrá más especiales dedicados a “Politichef”, “El insoportable” y otros apartados que apuntaban a "hacer reír", algo que históricamente llevó al éxito al "Cabezón" pero que ya no le da resultado en la actualidad. "Marcelo no estaba muy convencido y no les funcionó como esperaban”, detalló.

Tinelli y Showmatch cancelan el humor de los viernes en El Trece

La palabra de Diego Pérez

“Tuve una comunicación con Marcelo, se los cuento. Le dije que bueno, gracias por la oportunidad, porque ya se bajó lo que tiene que ver con lo viernes de humor más allá de que habrá unos chispazos con Fátima Flórez haciendo algunos personajes. Lo mismo con ´Freddy´ Villarreal y algún otro compañero, pero el segmento propiamente dicho de los viernes ya se dio de baja", se lamentó.

Además, especificó cómo fue la charla con el líder del programa: "‘Por suerte, conmigo quedate tranquilo’ le dije, porque gracias a Dios empiezo Toc Toc (la obra teatral que estrenó este fin de semana en el Multitabaris Comafi), tengo otros laburos y soy incondicional”.

“Cuando supe que no sigue el humor lo llamé al ´Chato´ Prada (uno de los productores) para que se liberaran de mí. Si mañana quieren que haga ‘El insoportable’ yo voy, soy incondicional con Marcelo”, reconoció públicamente el actor de 57 años, uno de los históricos trabajadores del conductor.

“Creo que el humor de Showmatch está bueno para dejarlo en el recuerdo”, agregó después, ya casi resignado. “Sentí que es un humor que está bueno pero para recordarlo, para los 30 años de Showmatch, para ponerlo en el recuerdo”, consideró en relación a un regreso que no fue recibido de acuerdo con las expectativas previas.

Pérez profundizó al respecto: “Por ahí nos quedó más el recuerdo o la nostalgia de lo que fue, que fue hermoso y divino. El ´Chato´ me decía que ‘El insoportable´ es inoxidable”, expresó con relación a uno de los sketches más famosos del antiguo Videomatch durante las décadas de 1990 y del 2000, en el que él mismo bromeó -junto con José María Listorti- con grandes figuras de todos los ámbitos, como por ejemplo Diego Maradona, Thalía, Natalia Oreiro, Michael Jordan, Enrique Iglesias y demás.

“Ellos cuentan conmigo si me llaman”, reafirmó luego. Y completó: “Creo que van a contar con Fátima o ´Freddy´, que hacen imitaciones. Aunque yo no hablé con ´Robertito´ Peña, ´Pichu´ o ´Carna´, sé que ellos van a estar”.

El bajo rating de Showmatch en 2021

Con un promedio de encendido apenas por encima de los 10 puntos, el producto liderado por Tinelli pierde continuamente contra sus principales competencias de Telefe en el horario prime time: MasterChef Celebrity (23) y Doctor Milagro (20).