ShowMatch: Luciana Salazar le armó un "piquete" a Tinelli por el baile del caño

La actriz y modelo protestó frente a una de las decisiones de la productora de El Cabezón. "Todos nos quejamos con Tinelli: tenemos un desgaste físico profundo para hacer el baile del caño", reveló.

La actriz y modelo Luciana Salazar estuvo en el programa Los Ángeles de la Mañana, con Ángel de Brito, y aprovechó el momento para demostrar su enojo contra la producción de Tinelli. Aparentemente, en La Academia superpusieron dos ritmos que a la modelo le demanda mucho esfuerzo. "Tengo que preparar el reggaeton en dos días y después se viene el caño, para los que no somos bailarines es un chino", aseguró.

También comentó que la queja con respecto a las decisiones de las jefas de coaches Lolo Rossi y Eugenia López Frugoni fue unánime entre todos los participantes: "Todos nos quejamos con Tinelli: lo más lógico seria que primero haya canto que no implica un desgaste físico profundo y no dos ritmos a la vez, como el reggaeton y el caño, que nos demandan mucho esfuerzo", sostuvo. "Todos mis compañeros por mayoría estuvieron de acuerdo conmigo", afirmó la sobrina del matrimonio Ortega-Salazar.

La modelo Barby Franco, presente en el panel, discrepó con la modelo y sumó un dato: la producción de La Fila les da clases para entrenar la disciplina del caño por fuera del certamen. Pero la prima de Luis, Julieta, Sebastián, Emanuel y Rosario volvió a insistir con su queja: "La producción nos da clases para ir a caño pero estamos haciendo dos ritmos por semana y el caño era el tercero, no estamos con el tiempo como para hacer muchas coreografías. Al comienzo tenias quince días para una coreografía, ahora es mucho más tedioso. No tuve espacio para ir a tomar clases de caño y a mí me cuesta mucho, no tengo fuerza en los brazos. Es mi primer Bailando en donde hago el caño".

Además, deslizó que a pesar de todo fue a "cinco o seis clases", aunque dijo que no era lo mismo que montar una coreografía entera: "Eso demanda mucho tiempo. En mi caso, en dos días tengo que armar una coreografía y es imposible. Tengo veinte mil responsabilidades, soy mamá y vengo de una mudanza que todavía no terminé. El caño requiere mucha habilidad física y les pedimos a las jefas de coches que se organicen. A algunos les costará más y a otro menos y todos estuvimos con este tema de poder retrasarlo un poco más y ponerlo en un momento en el que pudiéramos tener más respiro para armarlo bien", protestó, antes de concluir.

Además, demostró su enojo con el jurado conformado por de Brito, Pampita, Jimena Barón y Hernán Piquín: "Suelo no estar de acuerdo con el jurado. Hay cosas en las que sí, pero muchas otras con las que no"

El regreso de las viejas angelitas

"Este viernes, especial de LAM con exangelitas", escribió Ángel de Brito en su cuenta personal de Twitter. "No vienen las titulares. Vienen seis exangelitas", agregó sin dar más detalles de esta emisión no anunciada con anterioridad. Estarán junto al periodista de espectáculos las panelistas Connie Ansaldi, Lourdes Sánchez, Karina Iavícoli, Barby Franco, Majo Martino y Matilda Blanco, cada una ocupando una silla diferente, como en los viejos tiempos.