Luciana Salazar dejó mudo a Tinelli cuando opinó de Cristina Kirchner: "Es de las pocas figuras políticas en este país"

El conductor desafió a la modelo a que brinde su análisis de la actualidad política. Destacó la figura de Cristina Kirchner, aseguró que le "gusta" Alberto Fernández y destrozó a Mauricio Macri.

Luciana Salazar siempre tuvo el interés por el análisis político y así lo reflejaba en sus redes sociales como también en los programas de televisión a los que era invitada. Sin embargo, hace un tiempo prolongado que no se escuchaba su opinión y Marcelo Tinelli quiso indagar en su visión de la actualidad. La modelo no se achicó y destacó la figura de Cristina Kirchner, aseguró que le "gusta" Alberto Fernández y destrozó a Mauricio Macri.

“¿Cómo lo ves a Alberto?”, le preguntó Marcelo Tinelli a Luciana Salazar, luego de proponerle hacer un breve análisis político y de gestión basado en los dirigentes de nuestro país. “Es muy difícil… En dos años de pandemia, fue muy difícil en el mundo en general. Creo que en algunas cosas no estoy de acuerdo con cómo se llevó la pandemia”, apuntó la modelo en la pista de ShowMatch, dónde compite en el certamen La Academia.

Entonces agregó: “Pero entiendo que también se heredó un país muy complicado. Si tal vez hubiésemos estado mejor, a esta pandemia también la hubiésemos podido sobrellevar también mejor. Pero bueno, la verdad que es difícil. Hay que ver después de la pandemia. Eso es lo que a mi me preocupa”.

Entusiasmado ante su contundencia, Tinelli entonces fue por más. “¿Cristina?”, le dijo para saber qué piensa la ex pareja de Martín Redrado en relación a la vicepresidenta que también ocupó el sillón de Rivadavia. “No comulgo con lo opina. Es un monstruo político, en el buen sentido. Sabe lo que es el poder. De la manera que lo ejerce ella… Es de las pocas figuras políticas de verdad en este país”, alegó.

“¿Macri?”, siguió Marcelo, por Mauricio, el ex presidente. “No. Macri, no. Me gusta más para el futbol”, aseguró haciendo gala de su ironía. Y cuando el conductor del ciclo quiso saber qué piensa de Horacio Rodríguez Larreta, Luciana apuntó: “Me gusta. Lo veo una persona muy trabajadora. Me gusta la gente que trabaja. El funcionario que le pone el pecho a la ciudad. Yo valoro eso”.

La performance de Luli Salazar

Todo ocurrió luego de que Luciana presentara una coreografía basada en la música de Doja Cat. “Fue raro. Los vi desparejos en la energía. Hicieron la misma coreo de manera distinta. La verdad, hoy no me convencieron”, afirmó Ángel De Brito y le puso un 5 en la ronda de devoluciones.

“La música no fue tan disco. Con otro tema tal vez se hubieran lucido. De todas maneras, la veo a Luciana bailando mucho mejor y muy concentrada”, rescató Carolina Pampita Ardohain, que le dió un 6.

“A mí me encantó la música. Luli quiere estar todo el tiempo espléndida, pero la pose le saca espacio como bailarina. Así y todo, me gustó la coreo. Se nota que trabajan mucho”, comentó Jimena Barón, que la puntuó con un 6. “La coreografía estuvo muy bien, pero los trucos no me gustaron. No fue una de sus mejores galas”, les bajó el pulgar Hernán Piquín, que hoy tenía voto secreto.