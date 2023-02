Denunciaron a Julieta Poggio por su confesión en Gran Hermano: "Quieren ir hasta las últimas consecuencias"

Julieta Poggio fue denunciada por una asociación de veterinarios, tras la polémica por sus dichos sobre su perra Mía.

Julieta Poggio, participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), fue denunciada por una red de veterinarios tras sus polémicas declaraciones sobre su perra Mía, una de sus tres mascotas y cómo la trata.

En reiteradas ocasiones, Poggio se refirió despectivamente a su perrita como "vieja, fea, sucia y lesbiana". Además, aseguró que ni ella ni sus demás familiares sentían afecto hacia ella y que cuando se iban de vacaciones la dejaban encerrada en la cocina. Miles de usuarios de las redes sociales interpretaron que esto calificaba como maltrato animal y, en este contexto, la Red de Veterinarios de la República Argentina inició una denuncia contra la bailarina.

“Hay una red de veterinarios del país que está muy molesta y dolida, quieren ir hasta las últimas consecuencias contra la participante y el ciclo de Telefe”, anunció Juan Etchegoyen en Mitre Live. Y agregó que las titulares de esta denuncia son las veterinarias Clarisa Rubio y Luly Bustos, quienes le enviaron un escrito "para hacer público repudiando a Julieta y su accionar contra su perra en Gran Hermano”.

“Ante los repudiables episodios que hemos detectado en el programa Gran Hermano por una de sus participantes, queremos expresar todo nuestro rechazo a las situaciones mencionadas", comienza el comunicado. Y sostienen que "ese maltrato verbal hablando de su mascota, mañana puede convertirse en algo peor", razón por la cual consideran "nefasto" el mensaje que se está dando en el reality emitido por Telefe.

"Es por eso que exigimos que desde el ciclo televisivo se aclaren los comentarios despectivos de la señorita Julieta Poggio, quien confesó que no quiere a su perra y hasta la ha definido como ‘ortiba’, por nombrar algunos de los términos que se expresaron al respecto", sigue. Además, la red apuntó contra Telefe por "dar un mensaje tan negativo", siendo un programa visto por millones de personas.

En este sentido, enfatizaron que "no fue solo una vez, sino en reiteradas ocasiones que la misma participante habló de manera violenta sobre el animal que tiene en su casa". "Para cerrar, queremos ratificar nuestro total enojo contra esta persona dejando en claro que su accionar violento es inaudito e incompresible desde todo punta de vista", concluye la carta.

Los dichos de Julieta Poggio sobre su perra Mía que generaron repudio

Todo comenzó cuando Julieta les contó a sus compañeros de la casa que tenía una perrita a quien nadie de su familia quería, ya que es "muy rara" y ni siquiera los demás perros quieren jugar con ella. Además, había revelado que cuando se van de su casa por mucho tiempo, "quedan todo el día encerrados en la cocina porque hacen pis y caca por todos lados".

Daniela Celis, quien estuvo fuera de la casa anteriormente y supo que Julieta fue repudiada en redes por estos dichos, quiso salvarla y le preguntó si alguien iba a cuidarlos, a lo que Poggio respondió: "No, nadie va. Están solos". Días después, Julieta generó aún más indignación luego de preguntarles a sus compañeros: "¿Se habrá muerto, la otra?".

Julieta Poggio fue denunciada por una red de veterinarios: "Quieren ir hasta las últimas consecuencias"

En otro momento, Daniela le remarcó a su amiga que “tener mascotas es una responsabilidad muy grande" y que "hay que cuidarlos y amarlos”. “Obvio que es una responsabilidad. La cuidamos, la llevamos al médico. Pero no siento lo mismo que con mis otros perros, y no me siento mal por decirlo”, insistió Julieta.

Los defensores de los animales apuntaron todavía más fuerte contra la influencer y la acusaron no solamente de maltrato animal, sino también de haberle deseado la muerte a su perrita. Por otra parte, muchos otros usuarios de las redes y televidentes opinaron que los dichos de Julieta no responden de ninguna manera a situaciones de maltrato animal.

La mamá de Julieta Poggio rompió el silencio tras las acusaciones de maltrato animal

La madre de Julieta, Patricia Destefani, rompió el silencio con un video publicado en Instagram, en el que aparece sosteniendo a la perrita en brazos. "Vengo a hacer este video por única y última vez. Y esto no tiene absolutamente nada que ver con el juego en el que Julieta decidió participar, esto nos atañe a nivel familiar y a mí en manera personal, porque de alguna manera, soy la mamá responsable de estos cuatro perritos", comenzó la mujer.

"Ella es Mía, la hermosa perrita en cuestión. Julieta manifestó, en las tres oportunidades que habló de Mía, que no siente el mismo amor por Mía que por nuestras otras tres mascotas. ¿Qué entienden ustedes por maltrato animal? Porque maltrato animal es otra cosa", enfatizó Patricia, mientras mostraba a la perrita en cámara.

La madre de Julieta explicó que "Mía es distinta a nuestras otras perras porque es una perra apática, que no es juguetona y que es muy solitaria" y que "como es muy tranquila, siempre decide dormir sola y no con el resto". En este sentido, aclaró que jamás la descuidaron ni la maltrataron. "Nunca dejamos de cuidar a Mía. Mía tiene todos los cuidados que tienen todos nuestros perros, porque nosotros amamos a nuestros perros. Tiene sus vacunas, su alimentación especial porque es viejita, duerme en el mismo lugar en el que duermen los otros perros...", prosiguió.

Por último, Patricia subrayó que detrás de Julieta "hay una mamá, un papá y hermanas" que sufren por los comentarios de odio que reciben a diario por esta situación. "Júzguenla como personaje dentro de la casa. Ella es brutalmente honesta, porque sino no diría lo que dice. Cuidemos las palabras, porque maltrato animal es otra cosa, y en esta casa no hay maltrato animal", concluyó la mujer.